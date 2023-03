Kepa: "He pasado un periodo complicado que tuve que afrontar"

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

El portero de la selección española Kepa Arrizabalaga reconoció este martes que pasó por un "periodo complicado" que tuvo que afrontar y del que al final aprendió al no jugar de titular en el Chelsea y quedarse sin acudir a la selección, en tiempos del anterior seleccionador Luis Enrique Martínez.

"He pasado un periodo más complicado, nunca había dejado de jugar en mi vida y me tocó jugar menos minutos. Tuve que afrontarlo, me propuse el llegar a casa con la cabeza tranquila y sensación de haberlo dado todo y fue el primer paso. Trabajé para darle la vuelta", apuntó en rueda de prensa, concentrado de nuevo con España.

Durante ese tiempo de suplencias, y de no ser llamado por Luis Enrique, el portero aprovechó para mejorar y para darle la vuelta a la situación. "Tenía la opción de utilizarla (la situación) para mejorar y tener más tiempo sin partidos te da más tiempo para trabajar en ti mismo, en los detalles que hacías peor", reconoció.

"Lo veo como algo positivo, dentro de una situación no agradable. Cogía cada partido como una gran oportunidad. Ahora el entrenador confía en mi cada fin de semana e intento llevar todo eso en que he mejorado al día a día", señaló Kepa, que podría ser titular también con España, en el primer partido de Luis de la Fuente como seleccionador, si bien está la ausencia de Unai Simón por lesión.

De la anterior etapa de Luis Enrique, reconoció que todo lo sucedido estuvo hablado con el asturiano. "En esos dos años y algo sin venir, pues en cada convocatoria me quedaba con la sensación de que me hubiese gustado estar. Pero tenía clara la situación, y hablé con Luis Enrique y mientras no jugaba en mi club entendía que no tenía las oportunidades para venir aquí", aceptó.

"Cada jugador y situación es independiente. A la hora de hacer la última convocatoria ya tienes un equipo base y es más difícil cambiar. Lo tenía más asumido y mi primer paso era recuperar la titularidad en mi equipo", comentó sobre ese periodo de ausencia.

Ahora, no obstante, está listo para volver a defender a la Roja. "Me veo preparado y con ganas. Obviamente quiero jugar, pero es pregunta para el seleccionador, que decide. Yo tengo que estar preparado, lo mejor posible, y si tengo la oportunidad pues aprovecharla", argumentó.

El primer reto será Noruega, que no contará por lesión con su principal estrella, el delantero del Manchester City Erling Haaland. "Parece que Haaland no va a jugar, es un jugador muy importante que afecta a su equipo y a nosotros por la forma de jugar. Pero tienen a Odegaard y otros jugadores que tendremos que controlar", avisó.

"Obviamente es un jugador que marca la diferencia en cada partido, está marcando muchísimos goles. Pero también marca mucho lo que hace su equipo. Es un jugador más de área, imparable en los últimos metros pero interviene menos en la creación. Es mejor que no esté pero saldrá otro delantero que lo intentará hacer bien y cambiará matices", recalcó sobre Haaland.

"Empezar cualquier clasificación ganando marca ya el camino. Los primeros partidos son muy importantes. Es un partido que jugamos ante nuestro público y que tenemos que aprovechar. Va a ser duro, con nuevo seleccionador y nuevas ideas que coger y adaptarnos. Vamos a tener que poner los cinco sentidos en ello", comentó sobre el duelo ante los noruegos.

Por otro lado, preguntado por qué les pide a los porteros De la Fuente, señaló que son cosas que tienen ya adquiridas. "Llevamos apenas día y medio. Estamos adaptándonos a lo que quiere el nuevo seleccionador, nos sigue exigiendo que ayudemos a la línea defensiva y tengamos buen relación con ellos, que ayudemos al juego aéreo, que estemos atentos a los balones a la espalda y seamos un jugador más con balón", desveló.