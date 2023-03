Portaltic.-Analizan el impacto de la compra de Twitter por parte de Musk en el discurso antisemita: se duplica tras adquisición

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

El informe de IDS analiza el volumen de publicaciones con contenido "plausiblemente antisemita", siguiendo las definiciones establecidas por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), y abarcan temas como conspiraciones, ataques contra los estados sionistas, apoyo a los comentarios antisemitas de personajes públicos como Kanye West, el antisemitismo racializado y tropos históricos.

Los datos se recopilaron en dos periodos que, en total, abarcan desde el 1 de junio de 2022 y el 9 de febrero de 2023. En este tiempo, el ISD identificó 325.739 tuits 'plausiblemente antisemita' de 146.516 cuentas, como se recoge en el informe.

Según esta organización, el volumen de tuits antisemitas se duplicó tras la adquisición de Twitter por parte de Musk, cerrada a fecha de 27 de octubre de 2022. Antes de esa fecha en el periodo analizado, IDS identifica una media semanal de 6.204 tuits 'plausiblemente antisemitas'.

Tras la adquisición, la media ascendió a 12.762 publicaciones a la semana, lo que supone un incremento del 105 por ciento. Este crecimiento, además, se acompañó de la aparición de nuevas cuentas que publicaban contenido 'plausiblemente antisemita'.

El informe recoge que entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre se crearon 3.855 cuentas de este tipo, un crecimiento del 223 por ciento en comparación con los once días previos a la adquisición.

"Nuestros datos presentan una imagen clara: el antisemitismo se disparó en Twitter durante su adquisición por Musk, y se ha mantenido en un nivel elevado en los meses posteriores", afirman desde ISD.

No obstante, matizan que no está tan clara la respuesta que ha dado la red social a dichos contenidos, porque han visto "un incremento en la proporción de los tuits antisemitas que ahora no están disponibles", pero no está claro si se puede atribuir a la acción de Twitter o las acciones de los propios usuarios.

GESTIÓN DE MUSK

El magnate Elon Musk, también director ejecutivo de SpaceX y Tesla, completó la adquisición de Twitter el 27 de octubre de 2022, tras acordar su compra el 25 de abril del mismo año y después de haberse convertido en el mayor accionista de la red social tres semanas antes.

En todo ese tiempo, Musk apeló a la necesidad de garantizar la libertad de expresión en la plataforma, descontento con sus políticas de moderación, que incluían el veto de los infractores más graves, medida en la que no creía y por la que prometió restituir las cuentas suspendidas.

Uno de los casos más destacados es el del expresidente de Estados Unidos Doland Trump, que fue bloqueado de las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) después de la publicación de una serie de mensajes incendiarios durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

Sin embargo, y pese a su frontal oposición a la moderación que se venía realizando en la plataforma, Twitter afirmó a 31 de octubre del año pasado que mantenía sin cambios dichas políticas, con motivo de una campaña coordinada de odio que había identificado y que resolvió con la prohibición de los usuarios involucrados. También suspendió la cuenta de Kanye West el 9 de octubre.

Asimismo, Musk anunció la creación de un Consejo de moderación de contenido para que participe en la toma de decisiones importantes en la red social y en el restablecimiento de las cuentas suspendidas de forma permanente.

El 27 de noviembre, un mes después de la adquisición, Musk defendió su gestión, alegando que no solo la plataforma ha alcanzado máximos históricos de nuevos usuarios registrados y de minutos activos de usuarios, sino también que los 'tuits' o impresiones de discurso de odio lanzadas en Twitter habían disminuido.

Actualmente, las políticas de Twitter recogen entre los contenidos no admitidos el comportamiento que incita al odio, el discurso que incita a la violencia, la glorificación de la violencia. Tampoco admite entidades violentas o que incitan al odio, ni a los perpetradores de ataques violentos, a quienes suspenderá automáticamente la cuenta, pudiendo eliminar también los contenidos infractores que hayan compartido.