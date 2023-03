VÍDEO: Borrell reconoce que Rusia ha aprovechado la debilidad de las misiones de la UE para implantarse en África

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

En el marco del primer Foro Schuman de Seguridad y Defensa, que ha reunido a representantes de Defensa de los Veintisiete y de otros 40 países, el jefe de la diplomacia europea ha llamado a aumentar la eficacia de las misiones militares y operaciones civiles de la UE.

"Tenemos que aumentar la eficacia de lo que hacemos. Hemos extraído lecciones de los retos a los que nos enfrentamos en la República Centroafricana y en Malí, en ambos países, nuestras misiones no estuvieron suficientemente respaldadas por un esfuerzo para equipar a nuestros socios", ha señalado en la intervención de apertura de foro.

En concreto, Borrell ha reconocido que Rusia ha sacado provecho de esta situación a través de la mayor presencia del grupo paramilitar Wagner, al que ha descrito como "un implacable grupo interpuesto del régimen ruso", que ha utilizado esta situación "en su beneficio", "con los resultados devastadores que conocemos para la población local y su seguridad".

El Alto Representante ha defendido en este sentido un enfoque "más específico y colaborativo" con terceros países en materia de seguridad, pasando a misiones que respondan a las expectativas de los socios con un modelo adaptado. Así, ha puesto como ejemplo la nueva misión de formación en Níger que deja a un lado grandes despliegues de militares europeos en el terreno y opta por una colaboración militar y logística con el Ejército local.

"Se puso en marcha el mes pasado centrándose en el mantenimiento y la logística, con una huella ligera pero ampliable", ha subrayado. La misión de apoyo logístico y asesoramiento en Níger busca aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas del país africano para contener la amenaza terrorista, pero solo cuenta con una decena efectivos sobre el terreno, a la que se sumarán posteriormente equipos de asistencia móvil desplegados temporalmente a petición de Níger, pero sin exceder el centenar de militares.

LECCIONES DE LA GUERRA DE UCRANIA

El foro en Bruselas ha servido para juntar a representantes militares de varios continentes, entre ellos el africano, donde el respaldo a las tesis europeas sobre la guerra en Ucrania no suscitan unanimidad.

En este sentido, el responsable de Exteriores de la UE ha afirmado que la reacción de los países africanos al conflicto en Ucrania ha hecho "tomar conciencia" de que hay otros conflictos en el mundo cuya intensidad la UE "no percibía de la misma manera". "Porque no nos afectaban lo bastante directamente", ha admitido.

"Hoy hemos oído frases que, en mi opinión, son muy importantes. Por ejemplo, decir que no es que no compartamos los mismos valores, es que no compartimos las mismas prioridades", ha valorado, destacando las palabras del ministro de Exteriores senegalés, Tall Sall Aissata.

Por todo ello Borrell ha concluido que la UE debe aprender de la reacción de los socios y "tomárselo de forma positiva", de tal forma que sirva para lograr un mejor compromiso con estos países. "Es la posición la que determina el fenómeno observado, así que hay que saber ponerse en el lugar de otros observadores", ha reconocido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/752632/1/borrell-reconoce-rusia-aprovechado-debilidad-misiones-ue

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06