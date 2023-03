Alejandra del Moral formaliza su candidatura para competir por el Edomex

Al grito de ¡Ale Gobernadora! Esta tarde, Alejandra del Moral Vela fue registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como candidata de la alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza para la gubernatura del Estado de México, que se elegirá el próximo 4 de junio.

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el encargado de entregar la documentación al Consejo General del IEEM, encabezado por la presidenta Amalia Pulido.

También puedes leer: Asesinan a 258 personas en México durante puente por natalicio de Benito Juárez

Al interior del recinto y tras recibir la constancia, Alejandra del Moral afirmó que cada generación tiene el deber de enriquecer el legado que dejará a sus hijos, “la nuestra enfrenta esa responsabilidad, ahora, un cambio de paradigmas, vamos a decidir si nos quedamos mirando cómo se siembra la división entre los mexiquenses o ponemos manos a la obra para construir un futuro de reconciliación, uniendo a los mexiquenses - todos - en torno a un proyecto común”.

Mensaje de Alejandra del Moral posterior a su registro para la candidatura a la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21MARZO2023.- Alejandra del Moral Vela después de realizar su registro candidatura para la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México ofreció un mensaje en el patio del Instituto Electoral del Estado de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Añadió que el Estado de México tiene mucho que proteger, mucho que cambiar y para eso debe ser un estado más justo, más próspero y adelantó que no habrá avance si existe división.

“La mayor fuerza de la sociedad está en el trabajo colectivo, en la búsqueda de los objetivos comunes y anhelos compartidos, conozco a los mexiquenses, soy una de ellos, he recorrido cada rincón de mi estado, he caminado sus calles, he sudado al lado de los ciudadanos y sé lo que queremos y lo que queremos es trabajar Unidos para salir adelante”.

Destacó el acompañamiento del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el estatal, Erik Sevilla, el dirigente estatal del PAN, Anuar Azar y nacional, Matjo Cortés, además del dirigente del PRD en la entidad, Agustín Barrera, el de Nueva Alianza, Mario Cervantes, así como, representantes ante el Consejo General del IEEM, liderazgos sociales.

Mensaje de Alejandra del Moral posterior a su registro para la candidatura a la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21MARZO2023.- Alejandra del Moral Vela después de realizar su registro candidatura para la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México ofreció un mensaje en el patio del Instituto Electoral del Estado de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Esto te interesa: Alejandra Del Moral narra cómo inició su carrera en la política

Enfatizó que este registro es parte de un episodio muy importante para el Estado de México, pues por primera vez una candidatura se convertirá a su vez en el primer gobierno de coalición mexiquense.

Aseguró que, por su parte, cumplirá al pie de la letra con la ley, “refrendaremos a diario el respeto que tenemos por las instituciones, que no es otra cosa que el respeto por el pueblo y la voluntad popular”.

En tanto, señaló que solicitan el registro de la candidatura de la reconciliación, una candidatura que dará voz a mexiquenses de todo el espectro político y donde caben todas y todos los que quieren un mejor futuro para el Estado de México.

Mensaje de Alejandra del Moral posterior a su registro para la candidatura a la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21MARZO2023.- Alejandra del Moral Vela después de realizar su registro candidatura para la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México ofreció un mensaje en el patio del Instituto Electoral del Estado de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

“Porque aquí no es solo una coalición partidista, sino una alianza con la sociedad, aquí hemos comprendido que a la gente no le importa si un gobierno es de izquierda o de derecha, a la gente lo que le preocupa es que sus problemas sean atendidos y sus carencias sean resueltas”, precisó.

Añadió que este registro no se trata de un partido o de una candidata, sino de los derechos y las necesidades de los mexiquenses.

bardas a favor de Alejandra del Moral

Diputados federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México buscan bardas, pues de acuerdo con el presidente nacional, Marko Cortés, les ha pedido que en cada uno de sus distritos electorales pinten bardas a favor de Alejandra del Moral.

Previo a ingresar a la sala de sesiones del Consejo General del IEEM, Marko Cortés, con brocha en mano y pintura azul, inició con este ejercicio con el que busca posicionar a del Moral Vela.

No te puedes perder: Delfina Gómez con preferencia efectiva de 21 puntos frente a Del Moral en Edomex

La primera barda intervenida fue a unos metros del órgano electoral y ahí señaló que el arranque de campaña el 3 de abril será en el municipio de Cuautitlán Izcalli, gobernado por la panista Karla Fiesco.

El dirigente nacional anunció que pintarán la entidad de azul, pues ya se instruyó a los diputados federales y locales pinten bardas alusivas a los comicios en cada uno de sus distritos.

Alejandro Moreno líder nacional del PRI durante el mensaje de Alejandra del Moral posterior a su registro para la candidatura a la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21MARZO2023.- Alejandra del Moral Vela después de realizar su registro candidatura para la gubernatura del periodo 2023-2029 por la Coalición Va por el Estado de México ofreció un mensaje en el patio del Instituto Electoral del Estado de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

“Les he pedido a cada uno de los diputados y diputadas federales, locales, que en cada uno de sus distritos electorales del Estado de México pintemos este gran estado de azul, que los mismos sean los patrocinadores, quienes promuevan y pinten las bardas para que de esa forma estemos promoviendo el voto azul para Alejandra del Moral”, subrayó.

Afirmó que en el Estado de México “hay tiro”, ello en alusión al crecimiento que, afirmó, ha tenido la aspirante tricolor a la gubernatura, pues si bien dijo que previo al arranque de las precampañas no se vislumbraba una elección competida, el panorama ha cambiado y en ello “vino a contribuir Acción Nacional. La distancia que tenía la candidata de Morena frente a nuestra candidata se está reduciendo y todavía no inicia la campaña”.