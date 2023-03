Asesinan al fotoperiodista Héctor Reyes en Álvaro Obregón

El fotoperiodista cubano Héctor Reyes fue asfixiado por dos sujetos en una casa de huéspedes de la colonia Cove en la alcaldía Alvaro Obregón el pasado 16 de marzo, la información fue confirmada por amigos y medios cubanos.

Reyes Reyes fue hallado sin vida la mañana del 17 de marzo por su pareja, a quien alertaron de ruidos y sonidos de violencia que salían del lugar donde vivía el fotoperiodista. El cuerpo estaba boca abajo y presentaba moretones y signos de violencia.

Según una carta testimonial del periodista Octavio Nava, publicada por el portal Periodistas Unidos, la pareja de Héctor Reyes señala como presuntos responsables del homicidio a tres personas que responden a los nombres Gabriel y Víctor, a quiénes la víctima les habría dado asilo como retribución al conseguirle trabajo en una empresa de seguridad; y Donovan, el administrador del lugar.

Del lugar de los hechos se sustrajo una computadora de la víctima y su teléfono celular. Sus conocidos señalan que las autoridades mexicanas revictimizaron al fotoperiodista al considerar que no se inició una investigación de manera expedita. Asimismo, denunciaron que su cuerpo no se ha entregado a su pareja, pues al no haber familiares directos es posible que termine en la fosa común.

El fotoperiodista cubano ere residente permanente desde 2022.

La víctima de 43 años de edad, quien tenía el carácter de “residente permanente” en México desde 2022, se encontraba varada en nuestro país por el recrudecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, y por la pérdida de documentación como su acta de nacimiento. Según testimonios de sus conocidos tras un episodio ocurrido en abril de 2022 en el que fue golpeado por militares mexicanos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante su estancia en México, Reyes desempeñó labores eventuales en trabajos de limpieza, como velador en fábricas abandonadas y otras labores eventuales, ante la imposibilidad de conseguir un empleo acorde a su preparación profesional, pues no tuvo éxito para reponer sus documentos en la embajada cubana en México.

Reyes Reyes colaboró en medios cubanos como 14ymedio; se caracterizaba por sus constantes críticas al régimen cubano y su gusto por viajar que lo llevó a recorrer 14 países.