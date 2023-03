Deportes.-La futbolista Alexia Putellas y el golfista Jon Rahm, Premios Nacionales del Deporte 2021

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La centrocampista del FC Barcelona ve reconocido su gran año 2021 en el que logró con su equipo el histórico título de la Liga de Campeones, el primero para el fútbol femenino español, y, a nivel individual, el Balón de Oro y el The Best de la FIFA correspondientes a la temporada 2021-2022, logros que tampoco tenía ninguna otra española; mientras que el jugador de Barrika sobresalió en el 2021 donde logró su primer 'major', el US Open, y además ascendió al primer puesto del ranking mundial.

Por otro lado, el premio Rey Juan Carlos al mejor deportista revelación ha recaído en el escalador Alberto Ginés, medallista de oro en la prueba combinada en los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que otra medallista, plata, en la capital japonesa, la taekwondista Adriana Cerezo ha sido galardonada como el premio Princesa Leonor, a la mejor deportista menor de 18 años.

La atleta venezolana Yulimar Rojas, oro en Tokio y récord mundial en triple salto, ha sido distinguida con el Trofeo Comunidad iberoamericana, y Fátima Gálvez y Alberto Fernández se han hecho con la Copa Barón de Güell que se concede al mejor equipo o selección por su oro olímpico en la modalidad mixta de foso olímpico.

El jurado de los Premios Nacionales del Deporte también ha distinguido a organismos e instituciones en su impulso al deporte y la actividad física como el Instituto Navarro del Deporte, que recibe el premio Reina Sofía por sus proyectos a favor del juego limpio y la erradicación de cualquier tipo de violencia en el deporte, como la oficina de mediación, la plataforma de formación online y su colaboración en materia de igualdad, LGTBI y migraciones con distintas instituciones.

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia en el tratamiento de personas con lesión medular, ha sido reconocido con el premio Infanta Sofía, dedicado al impulso del deporte de personas con discapacidad, y el Real Grupo de Cultura Covadonga ha logrado la Copa Stadium, por su fomento del deporte, especialmente base.

El Premio Consejo Superior de Deportes, destinado a la localidad española que haya destacado por su impulso al deporte y la actividad física, ha ido a parar al municipio murciano de Águilas, mientras que el IES Hermenegildo Lanz (Granada), primer centro de excelencia educativa y deportiva de Andalucía con un proyecto dirigido a deportistas de alto rendimiento, ha conseguido el Trofeo Joaquín Blume, que distingue al centro educativo destacado por la promoción de la actividad física.

Finalmente, Podactiva ha sido galardonado con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte y Conrado Durántez, presidente de la Academia Olímpica Española, con el premio Francisco Fernández Ochoa por toda una vida dedicada a la práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del deporte.

Todos los premiados recibirán sus respectivos galardones el próximo 18 de abril en un acto en el Palacio Real de El Pardo, presidido por SS.MM. los Reyes Felipe y Letizia, y con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Según indicó en nota de prensa, el CSD ha recibido más de 150 candidaturas para la edición 2021 de los Premios Nacionales del Deporte, una cifra nunca antes alcanzada en el recorrido de estos galardones, concedidos desde el año 1982.

Un jurado constituido por representantes del Comité Olímpico Español (COE), el Comité Paralímpico Español, la Fundación Deporte Joven, el programa ADO, deportistas de alto nivel, federaciones deportivas, competiciones profesionales, Comunidades Autónomas, la prensa deportiva y la industria del deporte ha sido el encargado de valorar y seleccionar las propuestas.