Gustavo Petro y Juan Manuel Santos se reunirán tras los choques sobre el Acuerdo de Paz en Colombia

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La semana pasada Petro abría la puerta para la modificación del acuerdo, al considerar que se quedaba incompleto: " A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo con la sociedad (...) Había que hablar del modelo económico, era un error no hacerlo", expresó el pasado jueves.

Santos criticó las palabras del actual mandatario durante una entrevista en W Radio, alegando que el acuerdo resuelve "muchísimos de los problemas que tiene el país".

"Esperamos que este Gobierno convierta en realidad su voluntad política que tanto ha expresado con respecto a la implementación del acuerdo de paz con las Farc", expresó el expresidente durante la entrevista, calificando esta implementación por parte del Gobierno de Petro de "lenta".

"Para bien del país y para bien del propio Gobierno porque, como también se ha dicho, sin la implementación del acuerdo de paz con las Farc, cualquier intento de paz con otros grupos queda muy difícil", añadió.

El miércoles Petro también recibirá al antiguo líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño alias 'Timochenko', para tratar el Acuerdo de Paz y dialogar sobre qué aspectos se podrían mejorar y cómo.