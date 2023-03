José Luis Gayà: "Mi rol en la selección tiene que ser importante, juegue o no juegue"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El lateral del Valencia y la selección española José Luis Gayà abordó este miércoles el esguince de tobillo que le obligó a abandonar la concentración en Catar antes del inicio del Mundial 2022, algo de lo que fue "difícil recuperarse" emocionalmente, pero que le hizo "más fuerte", por lo que espera tener un rol "importante" en esta "nueva etapa" con el combinado nacional.

"Tenía muchas ganas de volver después de lo ocurrido en la última concentración y de lo del Mundial. Estoy con ganas de jugar estos dos partidos -ante Noruega y Escocia, de clasificación para la Eurocopa 2024- y empezar esta nueva etapa", reconoció Gayà en un vídeo compartido por los medios oficiales de la selección en sus perfiles de redes sociales.

El lateral recordó cuando, en un entrenamiento previo al estreno de 'La Roja' en Catar, se resbaló al poner un centro y se le fue el pie. "Sabía que iba a ser un esguince, faltaba saber la gravedad del asunto", relató el jugador, que sufrió un esguince de grado bajo días antes del debut de España.

"Fue difícil recuperarse (emocionalmente), pero pienso que me ha hecho más fuerte como persona y como jugador. Lo que me pasó lo recordaré toda mi vida, pero no puedo cambiarlo. Lo intenté todo, fue una acción fortuita y se decidió que no continuara. El fútbol da revanchas y voy a intentar pelear para seguir viniendo (a la selección) y conseguir grandes cosas", manifestó un optimista Gayà.

En esta nueva etapa, espera que su rol con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, sea "importante, juegue o no juegue". "Todos deberíamos afrontar esto como un sueño, viviendo cada partido como si fuera el último", expresó.

"De la Fuente es muy cercano con el jugador y eso se agradece, te dice las cosas claras. Es muy humilde, sabe de donde viene y donde quiere ir. En la Sub-21 ha hecho grandes cosas, ahora todos tenemos que estar a una para hacer grandes cosas nosotros", concluyó sobre los objetivos de la selección absoluta.