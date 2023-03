La incertidumbre por la nueva EBAU, una de las preocupaciones de los alumnos en Aula: "No sabemos cómo estudiarla"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (c), y el ministro de Universidades, Joan Subirats (2d), durante la inauguración de la feria ‘Aula 2023’, en la IFEMA de Madrid, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España). Aula es el Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula 2023, ha abierto sus puertas este miércoles y se podrá visitar hasta el domingo en Ifema Madrid. En la primera jornada, varios estudiantes han mostrado su preocupación ante la "incertidumbre" que genera la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que está preparando el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

"Estaría bien hacer la antigua prueba porque se sabe lo que es. Nosotros ahora mismo no sabemos cómo tenemos que estudiarla", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Candela Múgica, alumna de Primero de Bachillerato de Ciencias Tecnológicas en el Colegio Nuestra Señora del Pilar.

La alumna ha explicado que se acaban de enterar de que en la nueva prueba "quitan sintaxis" en el examen de Lengua Castellana y Literatura: "Si hay ese cambio, que sintaxis es gran parte de la asignatura de Lengua, ¿Qué otros cambios puede haber?, porque al final hay mucha incertidumbre y estaría bien saber de qué se trata antes de tener que llegar a hacerla".

Por ello, la joven estudiante ha reclamado saber en qué consiste la nueva prueba de acceso a la Universidad para poder prepararse. "Estaría bien saber qué es y de ahí juzgar si es mejor la antigua o la nueva", ha dicho.

Su compañera de colegio, Carlota Porras, también ha lamentado que no se haya informado todavía a los alumnos sobre "cómo es" el nuevo examen que tendrán que realizar para poder acceder a la Universidad, aunque el colegio les está "enseñando muy bien".

"Estamos con una incertidumbre y el colegio hace hasta donde puede, siempre nos han formado como si fuésemos a hacer la Selectividad y está muy bien, pero si se cambia algo también se tendría que cambiar la forma de enseñar y lo van a hacer seguro", ha manifestado la joven, que se está planteando estudiar Arquitectura o entrar a las Fuerzas Armadas, que cuenta con su propio stand en la feria: "Todavía no lo he decidido".

Tras recibir información sobre cómo entrar en la Policía Nacional, Vera Martínez, de 18 años, y Carla Muñoz e Inés Romero, de 17 años, tres alumnas del IES Jaranda de Jarandilla de la Vera (Cáceres) que han recibido información sobre la posibilidad de estudiar una carrera y después entrar en la Policía, han defendido que la nueva EBAU siga igual que hasta ahora: "Por nosotras que la EBAU siga igual que en los últimos años".

ALEGRÍA Y SUBIRATS VISITAN AULA

A la inauguración de Aula 2023 han asistido la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, que han visitado diversos espacios de la feria y han podido conversar con alumnos de distintas modalidades, como Enseñanzas Artísticas, Formación Profesional o Bachillerato.

En su primera parada, los ministros han visto la actuación de una veintena de alumnos de Enseñanzas Artísticas. Precisamente, el Ministerio de Educación y Formación Profesional está elaborando un proyecto de ley para regular las Enseñanzas Artísticas Superiores, que ya ha sido aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y está previsto que se apruebe en segunda vuelta antes de que termine este mes.

"Espero que al final estos estudios tengan el mismo reconocimiento que cualquier otro, porque son cuatro años como muchas carreras y lo que hacemos tiene el mismo valor que cualquier otro tipo de carrera", ha reivindicado en declaraciones a Europa Press Álvaro, estudiante de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, tras conversar con la ministra Alegría.

La responsable de Educación, según ha afirmado el joven, ha trasladado a los estudiantes de Artes Escénicas que valora "mucho" el trabajo que hacen y que "era un gusto" poder escucharles. "Nos ha contado que lo están cambiando todo y también nos ha hablado de la nueva EBAU y del cambio por la pandemia, que van poco a poco mejorando cada año", ha dicho Álvaro.

El joven ha agregado que Alegría les ha hablado sobre las nuevas becas "que están saliendo y que ya están abriendo más al mundo de las artes e interpretación, que antes no tenían tanto reconocimiento". "Ahora hay mucha más visibilidad también en este tipo de ferias para que los jóvenes puedan encontrar la opción que más quieran estudiar", ha celebrado.

Dentro de la zona que ocupa el Ministerio de Educación en el recinto, los ministros han podido conocer proyectos de alumnos de Formación Profesional, como el de los alumnos del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela que han situado a Alegría y Subirats frente a un croma y, mediante el uso del ordenador, les han situado en una selva y en una ciudad junto a un T-Rex.

"A Alegría le ha encantado nuestro trabajo, nos ha dicho que siguiésemos así y que si nos gustaba la tecnología, adelante", han subrayado Marta y Adriana, alumnas el Ciclo de Sistemas de Telecomunicación Informáticos, que han dialogado con la ministra sobre la inclusión de las mujeres en la tecnología: "Nos ha comentado que somos un referente y un modelo a seguir".

ALEGRÍA APRENDE A BARNIZAR GRACIAS A LA REALIDAD VIRTUAL

En el mismo espacio, la ministra se ha puesto unas gafas de realidad virtual de simulación de barnizado, que son utilizadas para "aprender lo que hay que hacerle a la madera para que pueda durar más tiempo sin tener que gastar material y así no contaminar".

El simulador, según han explicado Antonio y Sara, alumnos del Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento, consiste en unas gafas de realidad virtual con un mando, con el cual "se puede aplicar sobre un tablero el producto para aprender la técnica y el movimiento que hay que ejecutar sin gastar material ni contaminar".

"Es una forma de ahorrar para aprender lo que es el barnizado. A la ministra le ha parecido increíble esta tecnología y le ha gustado esta experiencia. Se le ha dado bastante bien el barnizado virtual, se ha esforzado y creo que lo ha disfrutado", han precisado los jóvenes.

Posteriormente, la ministra ha charlado con Lidia, una estudiante de Segundo Bachillerato que aún no ha decidido si estudiar Formación Profesional o Grado, pero que tiene claro que si se decide por ir a la Universidad estudiará en una pública a pesar de su "miedo" por enfrentarse a la EBAU, que la realizará igualmente aunque elija la modalidad de FP. "Alegría me ha dicho que espera que la feria me sirva para poder elegir un poco mi futuro", ha comentado.

"El sistema va a cambiar mucho, pero somos los últimos en hacer la EBAU y ya al año siguiente es otro tipo de prueba así que bien. Yo voy a hacer el examen que me den, si nos preparamos bien nos preparamos para cualquier tipo de prueba y si somos buenos estudiantes al final la vamos a sacar con más nota", ha recalcado Lidia.

En su visita a Aula, los ministros Alegría y Subirats han recibido diversos obsequios, como unas toallas para la playa o una planta de laboratorio.

"Nos han invitado para exponer lo que es la biotecnología vegetal, la clonación celular vegetal, y estamos regalando una muestra en un tubo para que sepan cómo funciona una planta de laboratorio. La ministra se ha llevado una muestra para que la cuide en casa y tenga una planta carnívora luego", ha afirmado Santiago, que ha terminado el Ciclo Superior de Análisis y Control de Calidad y ahora ha creado una empresa: "La ministra nos ha dicho que está orgullosa de que los alumnos puedan pasar de la FP a crear una empresa".

En el stand de U-tad, los ministros han estado unos minutos dialogando con su fundador, Ignacio Pérez, con quien han reflexionado sobre la importancia de "incentivar las profesiones digitales" y que en el área de Ingeniería la "necesidad de ingenieros y técnicos digitales es ilimitada", según ha indicado el fundador del centro.