Bojan Krkic anuncia su retirada: "Estoy infinitamente agradecido por lo vivido"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"La semana pasada lo hablaba con mi madre. Hace años donde estábamos eran campos de tierra, vine a hacer las pruebas con el Barça. Me quedé en mi club, en mi familia, y después de muchos quiero anunciar con mucho orgullo que termina la etapa de jugador profesional de fútbol. Estoy infinitamente agradecido por lo vivido. La vida son etapas y uno debe ser honesto con uno mismo, y realista. Siento de hace tiempo que mi momento ha llegado", anunció.

Bojan, de 32 años, anunció su retirada del fútbol profesional. Actualmente estaba sin equipo, tras una lesión de menisco que puso fin a su etapa en el Vissel Kobe japonés de Andrés Iniesta en febrero, por lo que el delantero optó por poner fin a su carrera.

"Estas decisiones no son fáciles de tomar, tengas la edad que tengas. Pero llevaba 12 años fuera de casa, a nivel profesional me siento muy realizado. Sentía que era momento de estar cerca de los míos y disfrutar de cosas que no he podido disfrutar estos años", se sinceró.

De su carrera destacó varios momentos, sobre todo de la 'era Guardiola' en el Barça, destacando eso sí que el entrenador más influyente para él fue Frank Rijkaard, con el que debutó en el primer equipo. "Fue una etapa única y me siento un privilegiado por formar parte de esos años. Pero probablemente significó mucho para mí la Copa del Rey de Valencia ante el Athletic, en la que marco, y obviamente ganar la Liga de Campeones fue muy especial", recordó.

Con el primer equipo del Barça jugó un total de 163 partidos, repartidos entre cuatro temporadas (de 2007 a 2011), y en los que marcó 41 goles y repartió 19 asistencias en el total de competiciones. En su palmarés figuran 2 Ligas de Campeones y 3 Ligas, entre otros títulos.

Las ligas de Japón y Canadá (Montréal) fueron las últimas en las que jugó este pequeño delantero formado en la Masia que iba para diamante y que, pese a gozar de buenas temporadas en el Barça, no acabó de explotar como se esperaba de él. No obstante, es uno de los delanteros formados en la Masia de mayor talento y mejor rendimiento.

Bojan anunció, en la que fue su casa y con el periodista Albert Om como conductor, que da un paso adelante en su vida. Y lo hace cerrando una etapa como futbolista en la que pasó por 9 clubes y ganó un buen palmarés, abierto por esas dos 'Champions' que ganó en el Barça de Pep Guardiola, más un Mundial de Clubes, 3 Ligas, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España, entre otros.

Se despidió bajo una fotografía suya de su época en el Barça y con un 'Gràcies' de parte del club. Pero también tenía a su espaldas todas las camisetas que ha vestido, desde la del FC Barcelona a la del Vissel Kobe, pasando por Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés y Montréal Impact. Además, sus título estuvieron a su lado.

DESPEDIDA FINAL EN EL VERDE Y, ¿REGRESO AL BARÇA?

Pese a este anuncio, Bojan seguirá entrenándose porque su intención es retirarse definitivamente vistiendo la camiseta de la selección de Catalunya, en un partido que la Federació Catalana está organizando, todavía sin rival, para finales de junio. Ese será el final verdadero del Bojan futbolista.

"La idea hablada es que mi último partido sea con la selección catalana. Para mí significa mucho y me haría muy feliz jugar con mi gente este último partido. La Federació Catalana está buscando un rival para un partido a finales de junio", anunció, con el seleccionador Gerard López en el auditorio.

Y, de cara al futuro, aseguró que está preparándose para poder ser entrenador o gestor, siempre mirando hacia el lado humano de los futbolistas. "Me siento preparado para empezar una nueva etapa con ilusión y ganas de formar parte de un club en la parte más humana de los jugadores o en la dirección deportiva. Con la experiencia que he tenido y la formación que estoy teniendo. Y empezaré a sacarme el carnet de entrenador y ya veremos", anunció.

Estando en las instalaciones del Camp Nou, con el presidente blaugrana, Joan Laporta, delante, fue claro: "El sentimiento Barça es muy profundo. Para mí el Barça es familia, es donde me he formado como jugador y persona. Lógicamente que formar parte del club o poder ayudar a que sea más grande, pues me considero del Barça y me haría lógicamente muy feliz. Soy muy del Barça y sería un gran honor", manifestó sobre sus deseos de volver al club como técnico o en la dirección deportiva.

Un dardo que Laporta recogió con gusto. "Como presidente del Barça te digo que el Barça ha sido siempre tu casa y lo seguirá siendo. Tuve el honor de ser el presidente del Bojan debutante en el primer equipo, y ahora como presidente te digo gracias por todo y hasta pronto. Para el Barça sería un honor tenerte ayudante en esta nueva era que espero sea esplendorosa", expresó el mandatario.

"Bojan forma parte de la historia del Barça. Bojan fue especial, le recordaremos por su palmarés y sobre todo por ser aquel jugador de Linyola que batió todos los récords goleadores en el filial, hasta que Rijkaard te hizo debutar. Subiste con 17 años y generaste ilusión, por eso quizá has madurado tanto", le dedicó Laporta.