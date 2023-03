Calviño dice que el general detenido por 'Mediador' no participó directamente en las licitaciones de FIIAPP

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Calviño durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso en respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien pidió su comparecencia para que, en calidad de presidenta de la FIIAPP, diera cuenta de los expedientes y las actuaciones relativas al 'caso Mediador" que afectan a su departamento.

Oramas le ha planteado varias preguntas, muchas de ellas relativas a la adjudicación de contratos a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, SL (ASD SL), investigada en la causa. Esta empresa ha sido adjudicataria de tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros, según los datos facilitados por la FIIAPP.

LOS NOMBRÓ EL GOBIERNO DEL PP

Como ya dijo la semana pasada ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, Calviño ha reiterado que el general Espinosa fue nombrado por el Gobierno del PP, en concreto por el que fuera ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la entonces vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Por lo tanto, debemos hacer las preguntas a las personas responsables del nombramiento y promoción de esas personas relacionadas con algún proyecto de la FIIAPP", ha insistido una semana después.

Además, ha hecho hincapié en que se enteró por la prensa de este asunto, que pidió información a la fundación en cuanto supo de la imputación del general y que ésta abrió una investigación interna. Los datos que le trasladaron, ha enfatizado, dejan claro que Espinosa "no gestionó directamente fondos, no tuvo firma autorizada para cuentas bancarias, no participó directamente en las mesas de contratación para licitaciones ni en la redacción de las especificaciones técnicas de los mismos".

Asimismo, ha repetido que esta fundación "no usa" fondos europeos sino de cooperación exterior de la UE, y que en todo caso la Comisión Europea no ha detectado ninguna irregularidad en ese proyecto del Sahel. También ha remarcado que esta entidad no está siendo investigada, pero sí está "colaborando plenamente con la Justicia". "Por el secreto de sumario no voy a dar más información de lo que se ha entregado o no la juez", ha apostillado.

La vicepresidenta ha subrayado que desde que gobierna el PSOE las cuentas de la FIIAPP han recibido el aval de la Intervención General de la Administración General del Estado. "No como con los gobiernos anteriores", ha deslizado, incidiendo en que las auditorias a las que se ha sometido esa contabilidad están en la web de la entidad.

TENSO RIFIRRAFE CON ORAMAS

Pero las explicaciones de Calviño no han satisfecho a Oramas, quien ha recalcado a la vicepresidenta que la investigación abierta se refiere a hechos de los años 2020 y 2021, cuando ya gobernaba el PSOE.

"Esto no es un tema de quién nombra o quien es presidente de la FIIAPP, porque si usted cree que el responsable es el ministro del Interior o en su momento Sáenz de Santamaría, a lo mejor, cuando se levante el secreto del usted estaría asumiendo responsabilidades políticas que no es lo que pretendo yo", le ha avisado la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, reclamándole que no "tire balones fuera".

Calviño se ha quejado del tono utilizado por Oramas, a la que ha recriminado que no suela acudir a las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos y exigiéndole "respeto" para el Gobierno. "Yo no he faltado al respecto a ningún miembro del Gobierno, no me lo falte usted a mí", le ha replicado la diputada, recordándole que estaba coyunturalmente en la comisión este miércoles pero que no es portavoz de la misma.

SE ESTÁN EQUIVOCANDO

"Yo no les hago responsables a ustedes, pero lo serán si no investigan. Se están equivocando", ha advertido Oramas, quien también ha echado en cara a la vicepresidenta que se está "portando mal con compañeros de partido y de Gobierno".

Tanto Oramas como la 'popular' Elvira Rodríguez han recordado a la vicepresidenta que los grupos del Gobierno rechazaron crear una comisión de investigación sobre el 'caso Mediador' en el Congreso pero el Ejecutivo se comprometió a que hubiera comparecencias de ministros para dar cuenta de forma "exhaustiva" de este asunto.

En este contexto, Oramas le ha planteado 20 preguntas muy concretas sobre el asunto y Rodríguez le ha recordado que, en virtud del "principio de gestión continuada" es este Gobierno el que tiene que rendir cuentas al respecto porque la investigación abierta se refiere a hechos de los años 2020 y 2021 y no "a personas concretas ni a quienes las nombraron".