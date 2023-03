El líder laborista británico sigue los pasos de Rishi Sunak y publica su declaración fiscal

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Según la información que se desprende del documento aportado por Starmer, el líder de la oposición pagó más de 67.000 libras esterlinas --cerca de 76.000 euros-- el pasado ejercicio fiscal, y más de 51.000 libras --más de 57.800 euros-- en el periodo entre 2020 y 2021, recoge Sky News.

El primer ministro Sunak publicó el miércoles sus últimos registros financieros, una declaración que no es obligatoria pero a la que el 'premier' ha tenido que acceder finalmente tras las presiones ejercidas desde la oposición. Starmer, por su parte, acogió con satisfacción la respuesta de Sunak y se comprometió a hacer lo propio.

La declaración de Sunak confirmó en la víspera que el primer ministro pagó más de un millón de libras esterlinas en impuestos desde el año 2019. El 'premier' ha tenido que soportar la presión en los últimos meses a raíz de salieran a la luz informaciones sobre que su mujer, Akshata Murty, tiene la residencia fiscal fuera de Reino Unido.

Si bien no existe una larga tradición de que los primeros ministros publiquen sus declaraciones de impuestos, Sunak no es el primero en hacerlo pues ya David Cameron (2010-2016) y su sucesora, Theresa May (2016-2019), dieron a conocer sus contribuciones al servicio de Rentas y Aduanas de Su Majestad, el departamento responsable de la recaudación.