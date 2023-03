El Papa dice que si los países de la Unión Europea no buscan la paz en Ucrania están traicionando su "sueño original"

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)

"La guerra no puede ni debe seguir considerándose una solución a los conflictos. Si los países de la Europa actual no comparten este principio ético-político, significa que se han alejado de su sueño original. Si, por el contrario, lo comparten, deben comprometerse a aplicarlo, con todo el esfuerzo y la complejidad que la situación histórica requiera. Porque la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad", ha asegurado Francisco.

El pontífice ha hecho estas declaraciones en una audiencia en el Vaticano con los participantes en la Asamblea Plenaria de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) que se celebra en Roma del 22 al 24 de marzo.

De esa reunión ha salido como elegido como nuevo presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), el obispo de Latina (Italia), Mariano Crociata, que hasta ahora era el vicepresidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y que sustituye en el cargo al cardenal Jean-Claude Hollerich SJ para el período 2023-2028.

El Papa ha reconocido que no "es fácil" labrar un compromiso cohesionado por la paz porque los países de la Unión Europea "están implicados en múltiples alianzas, intereses, estrategias, una serie de fuerzas difíciles de aglutinar en un único proyecto". Sin embargo, ha dejado claro que es un principio que "debe ser compartido por todos con claridad y determinación".

El pontífice ha señalado que Europa tendrá un futuro en la medida en que sea "realmente una unión y no una reducción de países con sus características respectivas". Así, ha instado a no que venza el "paradigma tecnocrático" porque "no es fructífero" y "no entusiasma a las nuevas generaciones".

A su vez, ha reivindicado el papel de la inspiración cristiana en el proyecto de la Unión Europea, si bien ha reconocido que hoy en día "han cambiado muchas cosas". De este modo, ha instado a la COMECE a aportar su "contribución en valores y profesionalidad a este reto de la paz".

"Sois por naturaleza un 'puente' entre las Iglesias de Europa y las instituciones de la Unión. Sois por misión constructores de relaciones, de encuentro, de diálogo. Y esto ya funciona para la paz. Pero no es suficiente. Hace falta profecía, hace falta previsión, hace falta creatividad para promover la causa de la paz", ha remachado ante los miembros de la COMECE.