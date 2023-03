El Supremo israelí pide a la fiscal general y a Netanyahu que se pronuncien sobre la ley de recusación

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha pedido a la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se pronuncien sobre la recién aprobada ley para impedir la recusación de 'Bibi' después de que una organización civil presentase ante la corte un escrito en el que aseguraba que estaba incapacitado para ocupar su puesto por los casos judiciales abiertos en su contra por supuesta corrupción.

La Knesset, o Parlamento israelí, ha aprobado este mismo jueves una controvertida ley para modificar las condiciones de recusación del cargo de primer ministro en respuesta, precisamente, a la petición de la citada organización civil ante el Supremo.

Pese a ello, el máximo tribunal israelí no ha emitido ninguna orden provisional para congelar la implementación de la recién aprobada ley, por lo que podría entrar en vigor de inmediato y proteger así a Netanyahu de las peticiones de la corte, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La enmienda propuesta a la Ley Básica, que es la que fija los términos de la recusación, eliminaría la facultad de la Justicia israelí para dictaminar decisiones sobre la suspensión de un primer ministro y facultaría al Gobierno para hacerlo con un voto mayoritario de tres cuartas partes.

Esto se produce en el marco de la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu, que ha provocado fricciones internas dentro del gobierno de coalición, del que forman parte varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

De hecho, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha instado al primer ministro a detener la legislación, ya que su aplicación de forma "unilateral" dañaría al Ejército, así como a los lazos que Israel tiene con Estados Unidos. Netanyahu ha convocado a Gallant a una reunión en su oficina por sus declaraciones públicas en contra de la reforma.

Según informó a principios de semana 'The Jerusalem Post', Gallant, que durante un foro explicó que la reforma propuesta está generando rechazo entre los militares, estaría dispuesto a dimitir si Netanyahu no cede ante sus demandas.