Kenia, Ruanda y Uganda refuerzan su vigilancia tras el brote de virus de Marburgo en Tanzania

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Sanidad keniano ha reclamado a las autoridades sanitarias en los pasos fronterizos con Tanzania que intensifiquen sus actividades y ha resaltado que todos los pasajeros que entren al país deben ser analizados para contener el brote.

Un documento circulado entre los funcionarios kenianos recalca que Tanzania emitió una alerta por el virus el 17 de marzo y recalca que "debe reforzarse la supervisión de viajeros que lleguen de esta región", según ha recogido el diario keniano 'The Star'.

En esta línea, el Gobierno de Ruanda ha reseñado que ha fortalecido su capacidad de realizar análisis "en varias zonas del país" para "evitar casos importados". "Hemos reforzado la supervisión activa", ha dicho Edson Rwangasore, del Departamento de Supervisión de Sanidad Pública, Preparación para Emergencias y Respuesta.

"A pesar del movimiento de personas a través de la frontera en Rusumo, los riesgos de importación de casos en Ruanda son bajos, dado que la zona afectada (en Tanzania) no está cerca", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado "pruebas de temperatura a todos los pasajeros que entren en el país", según el diario ruandés 'The New Times'.

Asimismo, el portavoz del Ministerio de Sanidad de Uganda, Emmanuel Ainebyoona, ha subrayado que las autoridades han reforzado las tareas de vigilancia en los pasos de Kasensero, Kikagati y Mutukula, tal y como ha informado el diario ugandés 'The Independent'.

Los síntomas de virus incluyen dolor de cabeza, vómitos de sangre y dolores musculares. La enfermedad se transmite con el contacto con sangre infectada u otros fluidos y tejidos corporales. No existen vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus, que tiene una tasa de mortalidad del 88 por ciento.

En África, se han registrado brotes anteriores y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo (RDC), Kenia, Sudáfrica y Uganda. Guinea confirmó un caso en agosto de 2021 en Gueckedou, mientras que Ghana hizo lo propio con dos casos en julio de 2022. Guinea Ecuatorial confirmó en febrero un brote que ha dejado hasta ahora 20 muertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).