Lula sospecha que el supuesto plan para atentar contra Sergio Moro es uno de sus "engaños"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"No quiero hablar porque creo es un engaño más de Moro, pero quiero ser cauteloso. Voy a descubrir que pasó. Se ve que es un engaño, pero voy a investigar y saber por qué de la sentencia", ha asegurado este jueves el presidente Lula da Silva, en su visita a unas instalaciones de la Armada en el municipio fluminense de Itaguaí, informa el diario 'O Globo'.

El fallo al que se refiere es al emitido por la jueza Gabriela Hardt, quien firmó las ordenes de arresto de los sospechosos de orquestar el secuestro de Moro. Esta magistrada sustituyó en 2018 al ahora senador por Unión Brasil para que se uniera al gabinete de Jair Bolsonaro al frente de la 'Operación Lava Jato', la misma que encerró a Lula de manera irregular tal y como señaló el Tribunal Supremo.

"Hasta he visto que la juez no estaba ser servicio cuando se le ha dado el visto bueno, por eso vamos a esperar. No voy a atacar a nadie sin tener pruebas. Creo que es un engaño más y si fuera así, él quedará todavía más desenmascarado. No sé qué va a hacer si sigue mintiendo como lo está haciendo", ha dicho Lula.

Este miércoles, la Policía Federal de Brasil detuvo a nueve personas sospechosas de haber orquestado un plan para atentar contra la vida de varios funcionarios y representantes políticos, entre ellos el citado Sergio Moro y el fiscal de Sao Paulo Lincoln Gakiya. Hardt ha sido la encargada de dar el visto bueno a la operación ante la ausencia por vacaciones del juez titular.

El grupo criminal que estaría detrás de estas amenazas es conocido como Primer Comando de la Capital (PCC). De acuerdo con la investigación, el secuestro de Moro, quien había sido informado del peligro, sería una represalia por su orden de trasladar a sus líderes a cárceles de máxima seguridad y una forma de negociar la liberación Marcos Herbas Camacho, alias 'Marcola', mayor narcotraficante de Brasil.

Las declaraciones de Lula no han pasado desapercibidas para la oposición, que ha acudido rauda a criticarlas. El diputado federal bolsonarista Deltan Dallagnol ha calificado de "increíble" las palabras del presidente brasileño, que además, "desmoralizan" al ministro de Justicia, Flávio Dino, y echan por tierra todo el "buen trabajo" hecho por la Policía Federal.

"¿Dónde está esa turba de perturbados que decían que Moro tendría que agradecer a Dino y Lula por haberle salvado la vida a él y la de su familia?, se ha preguntado Dallagnol, quien el miércoles ya sugirió que el Gobierno estaría detrás de esa supuesta trama para atentar contra Moro.

Otro de los que ha reaccionado ha sido uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, quien ha definido al presidente Lula como "perseguidor oficial de la república", que "es incapaz de discernir entre lo que es realidad y su narrativa inventada.