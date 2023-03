Piden intervención de Info CDMX por presunta opacidad en compras del gobierno local

Diputados locales y federales de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron al gobierno de la Ciudad de México ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX para pedir su intervención en lo que, aseguran, es un tema de opacidad, omisiones e imprecisiones en la adquisición de bienes y servicios en los últimos cuatro años por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

A las afueras de Info CDMX, el diputado federal Salomón Chertorivski, explicó que el gobierno capitalino lleva más de cuatro años sin publicar la información completa de las compras públicas, pues la plataforma Tianguis Digital solo presenta datos sobre la planeación y no sobre quiénes y cómo se hicieron las contrataciones.

“En los contratos que realiza el gobierno de la Ciudad de México pues por supuesto, por lo menos hay una duda razonable, se diría y creo que en la ciudadanía merece una explicación y los legisladores tenemos una responsabilidad”, indicó Chertorivski a las afueras de las instalaciones del organismo de transparencia y añadió que “tiene que estar claramente especificada a quién se le dieron esos contratos y cuál fue el motivo y la razón de ese contrato”.

De acuerdo con el portal de Tianguis Digital, la plataforma sirve para “registrar, conducir y monitorear los procesos de contratación pública bajo los principios de apertura, eficiencia y economía para asegurar mejores bienes y servicios para todos”.

Tianguis Digital.

Sin embargo, la investigación “La capital de la opacidad: 4 años sin datos de los contratos de la Ciudad de México”, publicada el 14 de marzo por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentó que al menos el 32% de los documentos (más de 600) que la SAF “transparentó” sobre las compras de bienes y servicios gubernamentales entre 2019 y 2022 está vacía.

“Nos dice el gobierno de la ciudad que se harán públicas las compras y servicios a partir del primer semestre del 2023, pero entonces ¿qué pasó con todo lo que se adquirió en 2019, 2020 o 2021 o el año pasado? Es derecho de todo ciudadano saberlo y reclamarlo”. — Salomón Chertorivski.

En este sentido, los legisladores locales y federales de MC sostienen que la SAF de la CDMX debe aclarar los detalles de los cerca de 11 mil 211 procedimientos de contratación que contiene el Tianguis Digital.

Mientras somos testigos de un gasto exorbitante en una campaña en todo el país, al mismo tiempo existe opacidad en los contratos que realiza el @GobCDMX. La ciudadanía merece una explicación y como legisladores es nuestra responsabilidad exigirla. Pedimos transparencia. pic.twitter.com/P6SrlLIi8T — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) March 22, 2023

¿Qué dice la SAF de la CDMX?

De acuerdo con la versión de la SAF, únicamente se transparentará en el Tianguis Digital la información correspondiente a contratos a partir del segundo semestre de 2023, pues los ejercicios anteriores se subieron a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Asimismo, el 14 de marzo publicó un comunicado con 98 ligas electrónicas correspondientes a las obligaciones de transparencia de la dependencia.

“Desde el inicio de la actual administración, el gobierno de la Ciudad de México ha cumplido con las obligaciones de transparencia relativas a contratos públicos y a la información pública de oficio. Se anexan las direcciones electrónicas de los sitios que contienen la información que por ley debe publicarse”. — Comunicado de la SAF de la CDMX.

No obstante, los legisladores y MUCC argumentan que el comunicado de la SAF no explica por qué los contratos no se han transparentado en el portal Tianguis Digital.

