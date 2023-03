Portaltic.-Meta anuncia la marca Oculus Publishing para su programa de apoyo a los desarrolladores de juegos RV

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

El cambio de nombre de Oculus Studios se ha conocido en el marco de la Game Developers Conference (GDC), que esta semana se celebra en San Francisco (Estados Unidos), y que versa sobre las novedades en la creación de videojuegos.

En este escenario, la división de realidad virtual de Meta ha explicado que la nueva marca Oculus Publishing ayudará a los desarrolladores de videojuegos RV a sacar adelante sus trabajos, como ya ha ocurrido con títulos como 'Among Us VR' o 'The Walking Dead: Saints & Sinners'.

Meta ha señalado que este programa cuenta en la actualidad con 150 títulos de terceros en desarrollo, aunque también acoge los desarrollos propios, de estudios como Sanzaru Games, Camouflaj, Armature, Twisted Pixel, BigBox VR, Downpour Interactive, Ready At Dawn, Within.