Ron DeSantis sostiene que sus declaraciones sobre Ucrania están "malinterpretradas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

DeSantis, tras ser preguntado sobre estos comentarios en un programa televisivo, ha señalado que cree "que se ha interpretado mal", según un adelanto de la entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored que se retransmite este jueves en Fox News.

"Obviamente, Rusia invadió (Ucrania), eso estuvo mal. En 2014, invadieron Crimea y se adueñaron de ella", ha respondido tras el cuestionamiento sobre si lamentaba haber utilizado la expresión "disputa territorial".

Sin embargo, ha matizado que se refería a que "se trata de una lucha difícil" porque "hay muchos rusos étnicos" en la región fronteriza entre ambos países, en el este de Ucrania.

"No es que pensara que Rusia tenía derecho a ello (...), pero la idea de que creo que de alguna manera Rusia tenía justificado (invadir al país vecino) es una tontería", ha agregado.

Por otra parte, ha considerado que "lo más importante es que Rusia no está mostrando la capacidad de apoderarse de Ucrania, de derrocar al Gobierno (ucraniano) o, desde luego, de amenazar a la OTAN", según ha declarado, calificando estas consideraciones de "buenas" noticias.

Así, ha subrayado que Washington no se tiene que "implicar más": "No me gustaría ver tropas estadounidenses involucradas allí", ha zanjado.

Además, ha llamado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, "criminal de guerra", agregando que es "básicamente una estación de servicio con un montón de armas nucleares", y ha exigido que se le "haga responsable" de los crímenes cometidos en la invasión de Ucrania.

Hace poco más de una semana, destacados miembros del Partido Republicano criticaron a DeSantis, por haber asegurado días antes que Washington tiene "muchos intereses nacionales vitales", como puede ser salvaguardar las fronteras, capacitar el Ejército o controlar la influencia de China, pero que "enredarse aún más en la disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es una de ellas".

El gobernador ha recibido críticas desde su propio partido, pero también desde la Administración Biden, después de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, reprochase estos comentarios.

Asimismo, desde Kiev, el Ministerio de Exteriores ucraniano invitó al gobernador a visitar el país para así poder "obtener una comprensión más profunda de la invasión a gran escala de Rusia y las amenazas que representa para los intereses de Estados Unidos", a la par se refirieron al pasado militar de DeSantis para atribuirle los conocimientos suficientes para distinguir entre una "disputa" y una guerra.