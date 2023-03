Ciencia.-Se descubre la ecuación secreta para 'pesar' los cúmulos de galaxias

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La IA descubrió que simplemente agregando un término simple a una ecuación existente, los científicos pueden producir estimaciones de masa mucho mejores que las que tenían anteriormente, según la presentación del trabajo en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Es algo tan simple; esa es la belleza de esto", dice en un comunicado el coautor del estudio Francisco Villaescusa-Navarro, científico investigador del Centro de Astrofísica Computacional (CCA) del Instituto Flatiron en la ciudad de Nueva York. "Aunque es tan simple, nadie antes encontró este término. La gente ha estado trabajando en esto durante décadas, y todavía no pudieron encontrar esto".

El trabajo fue dirigido por Digvijay Wadekar del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, junto con investigadores del CCA, la Universidad de Princeton, la Universidad de Cornell y el Centro de Astrofísica