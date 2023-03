El ex primer ministro Thaksin Sinawatra dice estar dispuesto a ingresar en prisión si vuelve a Tailandia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a la agencia de noticias japonesa Kiodo, Shinawatra ha indicado que prefiere entrar en la cárcel y permanecer junto a su familia "independientemente de cuáles sean los resultados de las elecciones generales" previstas para mayo y a las que su hija, Paethongtarn Shinawatra, podría presentarse como candidata.

"Ya he pasado 16 años en una gran cárcel porque se me ha impedido ver a mi familia", ha aseverado en relación con su tiempo en el exilio, que comenzó en 2008 cuando abandonó el país tras el golpe de Estado de 2006. "He sufrido suficiente. Si tengo que seguir sufriendo en una cárcel más pequeña, por mí bien", ha dicho.

En este sentido, ha aseverado que "no es el precio que realmente debería pagar, pero lo pagaré porque quiero estar con mis nietos. Quiero pasar el resto de mi vida con mis hijos y mis nietos", ha recalcado el exmandatario, de 73 años.

El multimillonario, que ocupó el cargo de primer ministro entre 2001 y 2006, ha expresado su confianza en que el partido Pheu Thai gane los comicios al hacerse con la mayoría en la Cámara Baja. El nombre de su hija se perfila ya entre los favoritos como candidata, precisamente, del Pheu Thai.