Jim Ratcliffe presenta segunda oferta por el Man United

El empresario británico Jim Ratcliffe sale tras visitar Old Trafford en Manchester, Inglaterra el 17 de marzo del 2023. (Peter Byrne/PA via AP) (Peter Byrne/AP)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — La posible venta del Manchester United cobró fuerza el jueves luego que el multimillonario británico Jim Ratcliffe anunció que presentó una segunda oferta para adquirir al icónico club.

El banco mercantil estadounidense Raine le dio más tiempo a los postores para pulir sus propuestas y extendió la fecha límite para presentar una oferta por el club de la Liga Premier al miércoles por la noche.

“Sir Jim Ratcliffe e INEOS pueden confirmar que presentaron una oferta corregida”, confirmó el jueves INEOS.

También se espera que el jeque qatarí Jassim bin Hamad Al Thani presente una nueva oferta, y parece que será el principal rival de Ratcliffe en la batalla para adquirir al club ganador de 20 títulos domésticos.

La familia Glazer, los actuales dueños, anunciaron en noviembre que estaban explorando “alternativas estratégicas”, que incluyen la posibilidad de vender por completo al equipo del que han sido dueños desde 2005.

Raine quedó a cargo de la posible venta tras mediar la compra del Chelsea por parte de Todd Boehly y Clearlake Capital por un estimado de 3.000 millones de dólares el año pasado.

Se espera que el United se convierta en el equipo deportivo más caro en la historia, estimándose que alcanzaría los 6.000 millones de dólares.

El año pasado, los Broncos de Denver de Denver de la NFL fueron vendidos al heredero de Walmart, Rob Walton, su hija y yerno, por algo más de 4.650 millones de dólares.

El jeque Jassim es el presidente del Banco Islámico de Qatar e hijo del ex primer ministro del país.

Tiene intención de adquirir al 100% del equipo, mientras que la oferta de Ratcliffe es de alrededor del 69% de la participación de la familia Glazer.

El jueves también se dio a conocer que la firma de inversión estadounidense Elliott Management presentó una oferta por una participación menor.

Una persona que tiene conocimiento del proceso confirmó la oferta. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato debido a que no están autorizados a comentar públicamente.

Elliott, que anteriormente fue dueño del club italiano AC Milan, está preparado para ofrecer capital o financiar a otros postores.