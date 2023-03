Reforma sobre factibilidad hídrica en la CDMX divide al Congreso y pasa entre protestas

La aprobación del dictamen a la iniciativa para reformar los artículos 4 y 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, mediante el que se estipula que la factibilidad hídrica se solicitará a través de una plataforma digital que administrará el Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX), dividió opiniones en el Congreso local y provocó protestas a las afueras del recinto legislativo de Donceles.

Tras más de cinco horas de discusión y con una reserva de la diputada priista Tania Larios, con la que se eliminó el controversial concepto de “polígonos” de la reforma al artículo 62, los legisladores locales aprobaron con 34 votos a favor y 14 en contra, el decreto de la iniciativa que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Lo que desde hace mucho tiempo tenemos es la digitalización de los trámites, que ayuda mucho para evitar retrasos, para que no haya problemas en la ventanilla. Entonces esta modificación tiene que ver con la digitalización de los trámites; y los polígonos tienen que ver con polígonos que ya existen en el Sistema de Aguas, en donde hay estrés hídrico no se dan autorizaciones, no hay nada nuevo digamos”.

— Explicó Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa de este 23 de marzo.