Alcaraz, Fritz, Andreescu pasan a 3ra ronda del Miami Open

Carlos Alcaraz consiguió una victoria en sets corridos en el Miami Open el viernes, para mantener su sitio como número 1 del mundo sobre el inactivo Novak Djokovic.

El serbio no está participando en el Miami Open debido a que todavía no puede viajar a Estados Unidos como extranjero que no está vacunado contra COVID-19.

Alcaraz, de 19 años, quien venció a Casper Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos de 2022 para conseguir su primer ascenso al número 1 del mundo, venció a Facundo Bagnis 6-0, 6-2 para avanzar a la tercera ronda.

El mejor estadounidense y noveno favorito en el torneo, Taylor Fritz, comenzó su participación en el torneo con una victoria 6-4, 6-1 sobre Emilio Nava. Fritz tiene marca de 17-1 en sus partidos de primera ronda en cancha dura desde el arranque de 2022, con su única derrota llegando en el Abierto de Estados Unidos frente al No. 303 Brandon Holt.

Fritz enfrentará ahora al No. 24 Denis Shapovalov, quien superó a Guido Pella el viernes.

En la rama femenina, Bianca Andreescu, la campeona del Abierto de Estados Unidos en 2019 , se recuperó de un set de desventaja para derrotar a la No. 7 Maria Sakkari 5-7, 6-3, 6-4. Andreescu mejoró su marca a 2-1 sobre Sakkari, con ambas victorias sucediendo en Miami. Andreescu enfrentará a Sofia Kenin en la tercera ronda.

La No. 5 Caroline García perdió frente a Sorana Cirstea 6-2, 6-3. Cirstea superó a García hace 10 días en la cuarta ronda en Indian Wells, y ahora jugará contra Karolina Muchova.

En más resultados, Varvara Gracheva venció a la No. 4 Ons Jabeur 6-2, 6-2; y Jannik Sinner superó a Laslo Dere 6-4, 6-2.