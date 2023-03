Biden cree que las preocupaciones por Rusia y China son "exageradas"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No me tomo China a la ligera, no me tomo Rusia a la ligera, pero creo que exageramos bastante", ha expresado, preguntado por periodistas sobre la profundización de las relaciones entre Moscú y Pekín tras la visita de tres días del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Para Biden, que se encuentra en Canadá en el marco de una visita de trabajo con el primer ministro, Justin Trudeau, ha insistido en que no subestima "lo que China y Rusia están haciendo", pero pide que "lo pongamos en perspectiva".

"Nosotros sí somos una coalición, Estados Unidos y Canadá", ha reiterado, comparando la relación entre los dos países norteamericanos con la que existe entre Moscú y Pekín, que considera menor tanto a nivel político como económico y de comercio.

Para el presidente estadounidense, "si acaso Occidente se ha unido mucho más" desde el inicio de la guerra, ha recordado que, mientras China y Rusia se han reunido alrededor de 40 veces en diez años, él ha tenido reuniones con "el 80 por ciento de los líderes mundiales" desde que comenzó su legislatura.

Aun así, ha avisado de que "lo que están haciendo" estos dos países "podría empeorar", y ha expresado su preocupación por el apoyo que Xi ha mostrado a la invasión rusa de Ucrania, según recoge 'The Hill'.