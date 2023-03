El Bayern Múnich asegura que la destitución de Nagelsmann "no fue una reacción de pánico"

MÚNICH (ALEMANIA), 25 (dpa/EP)

El presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Oliver Kahn, ha justificado la destitución del técnico Julian Nagelsmann antes de presentar oficialmente a su sucesor, Thomas Tuchel, y ha señalado que la decisión "no fue una reacción de pánico".

"Es nuestro deber y nuestra tarea garantizar el éxito deportivo", dijo el directivo en una rueda de prensa celebrada este sábado en la sede del campeón de la Bundesliga en Múnich. Kahn explicó que el cambio de entrenador en medio de la fase decisiva de la temporada no fue "una reacción de pánico".

Además, añadió que la determinación de cesar a Nagelsmann anunciada el viernes fue "bien meditada" y no una medida basada en la emoción. "Sé que no es una decisión popular", agregó por su parte el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

También indicó que la dirección se sintió obligada a actuar debido a las constantes fluctuaciones en el rendimiento, porque "la curva de rendimiento está bajando constantemente". Salihamidzic apuntó que la química entre entrenador y equipo ya no existía.

"Tenemos una de las mejores plantillas de Europa. Y, sin embargo, la continuidad del rendimiento del equipo no ha mejorado realmente. No podemos estar satisfechos con los resultados de la segunda mitad de la temporada y con las actuaciones que hemos mostrado a menudo. Los últimos días han sido difíciles para todos nosotros. También hubo una o dos noches en las que no dormí bien", expresó Kahn.

El exportero del Bayern y de la selección alemana de fútbol aclaró que, no obstante, Nagelsmann, de 35 años, sigue siendo "un excelente, un muy buen entrenador".

Thomas Tuchel, de 49 años, será su sucesor. El técnico, cuyo último puesto fue al frente de la plantilla del Chelsea, con el que ganó la Liga de Campeones de 2021, firmó un contrato con el Bayern hasta el 30 de junio de 2025. Tuchel debutará el próximo sábado contra su antiguo club y actual líder de la Bundesliga, el Borussia Dortmund.