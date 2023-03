El Cartagena vuelve a la senda de la victoria y hunde al Lugo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El conjunto que dirige Luis Carrión, que llegó al encuentro tras dos derrotas consecutivas, demostró ante su público por qué es uno de los claros favoritos a colarse entre las seis primeras posiciones. Aunque hubo que esperar hasta la segunda parte, el tanto de Poveda tras rematar a placer un buen balón de Jairo y el gol de Franchu al final del encuentro después de finalizar una contra, fueron suficiente para someter a un Lugo que no fue rival.

El conjunto gallego, que pecó de precavido, no fue capaz de sacar nada positivo de un partido en el que no generó demasiado. Los de Íñigo Vélez no ganan desde diciembre y suman un nuevo tropiezo en su cada vez más complicado intento de permanecer una temporada más en Segunda División.

--RESULTADOS Y HORARIOS JORNADA 33 DE LALIGA SMARTBANK.

-Viernes 24 de marzo.

Cartagena - Lugo 2-0.

-Sábado 25.

Racing de Santander - Levante 16.15.

UD Ibiza - Burgos 16.15.

Alavés - Tenerife 18.30.

-Domingo 26.

Eibar - Andorra 14.00.

Ponferradina - Mirandés 16.15.

Real Zaragoza - Albacete 16.15.

Granada - Oviedo 18.30.

Villarreal 'B' - Huesca 18.30.

Las Palmas - Sporting de Gijón 21.00.

-Lunes 27.

Málaga - Leganés 21.00.