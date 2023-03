Joselu: "Le agradezco todo a De la Fuente, he respondido con creces"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No me lo creo aún. Es lo máximo que puede tener un jugador. El trabajo diario ha tenido su recompensa, agradecer a mi familia, que se ha pegado una paliza para venir aquí hoy. Aún no me lo creo", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El jugador del Espanyol entró en el minuto 81 y en el 84 y el 85 firmó dos goles, debut con la absoluta y primeros goles en un abrir y cerrar de ojos. "Fabián me pone un balón increíble. Lo importante es que el equipo ha conseguido una importante victoria", afirmó.

"Le agradezco todo (a De la Fuente), estar aquí, confiar en mí. Creo que he respondido con creces, me siento como un chaval de 18 años, quiero disfrutarlo", añadió un Joselu que avisó de rival "muy físico" y complicado "en su casa" con Escocia el martes.