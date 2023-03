Lituania afirma que su objetivo en la cumbre de la OTAN es acercar lo más posible a Ucrania a la Alianza

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Nuestro objetivo es que Ucrania pueda acercarse a la OTAN y convertirse no solo en un país invitado, sino en un miembro de pleno derecho", ha afirmado Landsbergis en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, en Kiev.

"No veo una arquitectura de seguridad europea en la que Ucrania no sea miembro. Esto significa que nadie en Europa estará a salvo mientras Ucrania no esté allí", ha valorado el jefe de Exteriores, quien ha asegurado que Lituania desempeñará un papel importante en este asunto durante la cumbre del 11 y 12 de julio.

Por su parte, Kuleba ha señalado que si Ucrania logra ser aceptada en la cumbre de Vilna supondría un hecho "histórico", aunque ha reconocido que se conforman con pasos menos ambiciosos, como una membresía. "Sería un logro", ha dicho, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

"Nuestra ambición es avanzar tanto como sea posible para lograr este objetivo. Si fuéramos aceptados en la OTAN ya en la cumbre de Vilna sería completamente histórico, pero incluso si damos un paso importante hacia la membresía, lo consideraremos un logro", ha dicho Kuleba.

En línea con su homólogo lituano, Kuleba ha recalcado que "el destino y la seguridad" de Europa se decide en estos momentos en la geografía ucraniana, por lo que el camino para lograr la paz y la estabilidad en Europa pasa por una "plena e incondicional" membresía de Ucrania en la OTAN.