Luis de la Fuente: "No somos rehenes de ningún sistema, la idea es atacar y atacar"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, destacó "la emoción en la mirada" que ha visto en su primera lista como técnico de la 'Roja', confiado en sacarles su mejor rendimiento desde el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

"Va a ser un partido emocionante con una afición entregada a la selección, esperamos realizar un gran partido. He visto mirada de emoción en todos los jugadores. Veo a todos metidos en el papel de cada uno. Los once que empiecen y los que participen después, estoy seguro de que voy a acertar porque son muy buenos", dijo.

El técnico riojano, que debuta como seleccionador este sábado ante Noruega en La Rosaleda, explicó lo que espera de los suyos y destacó el posible papel de Gavi. "Gavi es un futbolista muy versátil, puede jugar de 8, de 10, ahora juega por banda izquierda. Desde el primer momento de esta lista, dije que hay muchos jugadores que nos dan posibilidades de jugar de distinta manera", afirmó.

"No somos rehenes de ningún sistema. Lo que me inquieta es sacar lo mejor de los futbolistas. Dentro de esa idea veremos qué sistema. La idea es jugar con balón y atacar, atacar y atacar. Me gusta tener alternativas. Hay que intentar empezar bien, me gustaría. Daría tranquilidad, seguridad, más confianza. Estamos seguros de que vamos a empezar bien", añadió.

De la Fuente no quiso dar detalles sobre su once y celebró tener una garantía de éxito en todos sus jugadores. "No sé qué va a pasar en la portería, no me gusta dar la alineación. Estoy tranquilo. Y el sustituto me da garantías. Necesitamos que pare y que juegue con los pies también. Vamos a dar el 100% y luego pensaremos en el siguiente partido", apuntó.

"Oyarzabal cuarto capitán no rompemos nada, es el protocolo de siempre. Les propuse tener un jugador de los que sé que es un buen capitán. Lo han aceptado muy bien. Mikel tiene el talento especial de un líder", afirmó.

Además, el seleccionador fue preguntado por la relación entre Gavi y Ceballos después de sus roces en el último Clásico. "La consecuencia es que no hay ningún debate. Son dos jugadores que quieren sumar a la causa de la selección. Sé que van a dejarse la vida el uno por el otro. Han demostrado un compromiso y una calidad humana excepcional", explicó.

"¿Ansu y Ferran? Cómo no van a tener futuro, si son muy buenos. Espero de ellos y todos que cada día trabajen más duro, que mejoren, por su bien y por el futuro del fútbol español", añadió. De la Fuente no ocultó que prefiere la ausencia de Erling Haaland en Noruega con tres puntos en juego. "Mentiría", afirmó.