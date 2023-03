Más de 630.000 manifestantes protestan en Israel contra la reforma judicial

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Del total, hasta 300.000 se corresponden con la movilización más multitudinaria, la de Tel Aviv, según recoge el diario israelí 'The Times of Isarel'.

Esta es ya la 12ª semana consecutiva de protestas contra la reforma judicial, que otorga al Gobierno el control absoluto sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo e impide que los tribunales veten normas aprobadas por el Parlamento. La norma deberá ser aprobada definitivamente la semana próxima.

La principal novedad de este sábado es el anuncio del ministro de Defensa, Yoav Gallant, en el que insta a Netanyahu a paralizar la tramitación de la reforma judicial, una postura que ha apoyado el ministro de Agricultura, Avi Dichter, con lo que se abren las primeras fisuras en el Gobierno.

En Tel Aviv el historiador Yuval Noah Harari ha subrayado que los militares deben obedecer a los tribunales y no al Gobierno o, de lo contrario, Israel caerá en una crisis constitucional.

"Sabemos que usted (Netanyahu) es el responsable de todo lo que está pasando. Usted no es un emisario. Es evidente que no es un ángel. Tras 2.000 años seguimos recordando al faraón y le recordaremos a usted. No habrá calle, plaza o aeropuerto con su nombre, sino que contaremos la historia del hombre que intentó esclavizarnos y fracasó", ha espetado.

"Está rodeado de gente sin agallas, pero nosotros sí tenemos agallas (...). No seremos esclavos. El año que viene seremos un pueblo libre", ha subrayado.

Decenas de manifestantes han saltado a la autopista Ayalon para cortar la vía. La Policía ha empleado gas lacrimógeno para dispersar la protesta y ha realizado doce detenciones.

Además de en Tel Aviv, ha habido manifestaciones en otras ciudades, como Jerusalén, Haifa o Beersheba. En la Ruta 65 del norte de Isarel han sido detenidas cuatro personas más por lanzar bengalas mientras cientos de personas cortaban el cruce de Karkur.