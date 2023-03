Morata: "Ser capitán de la selección es un orgullo increíble"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El jugador de la selección española, Álvaro Morata, reconoció este viernes que es un "orgullo increíble" ser el nuevo capitán de la selección española, al mismo tiempo que destacó la "ilusión" que se ha generado por la llegada de Luis de la Fuente y las ganas del resto de jugadores por hacer una buena clasificación y sellar cuanto antes el pase para la próxima Eurocopa.

"Ser capitán de la selección es un orgullo increíble. Y una alegría también, pero al final estoy deseando que las cosas vayan bien, que juguemos bien, que ganemos y al final eso es lo importante. Lo he dicho varias veces estos días, que estoy aquí para ayudar a la gente más joven, a la gente nueva y eso es todo", señaló el futbolista durante la rueda de prensa.

En este sentido, el delantero reconoció que quiere seguir el ejemplo de algunos de los capitanes con los que ha compartido vestuario a lo largo de su carrera. "Te podría decir cosas buenas de todos. He tenido mucha suerte en la selección con todos los que he tenido, del ejemplo que tengo día a día en el Atleti también, de Koke, Ramos, Casillas, Iniesta, David Silva, Chiellini, Bonucci. Es que te puedo decir cualquier cosa positiva de todos y me quedaría corto seguro", expresó.

"Hay muchos jugadores que podrían ser capitanes. Solo tengo más partidos que los demás y nada más. Estoy orgulloso, estoy contento como he dicho, pero no implica tampoco mucho más. Es verdad que hay gente que llevamos más tiempo aquí y que tenemos que transmitir a la gente que es más joven. Yo jugué mi primer mundial con 30 años y no sé si ha sido el primero o el último. Es un momento que hay que valorar, estar aquí y que nunca se sabe cuándo es la última vez que puedes estar", añadió.

El futbolista del Atlético de Madrid también habló del nuevo seleccionador y de la "ilusión" que ha generado en un grupo que quiere asegurar cuanto antes el billete a la Eurocopa. "Veo a la gente muy ilusionada. Al final el míster es una persona que es muy cercana, que le gusta mucho dar cariño a sus jugadores, que le gusta mucho trabajar. Todo el mundo tiene muchísimas ganas de jugar, de competir, creo que todo el mundo sabe que al final un billete para una Eurocopa o Mundial no es nada fácil. Creo que todos tenemos en la cabeza que España siempre tiene que estar en las Eurocopas y Mundiales", apuntó.

Además, el atacante habló de la lista de convocados y de la presencia de jugadores como Iago Aspas que no contaban para Luis Enrique. "Creo que tiene experiencia en el mundo del fútbol y que tiene capacidad para hablar de eso. Es su opinión. Yo creo que hay que estar agradecidos a la anterior etapa. Yo personalmente estoy agradecido a Luis Enrique. Ya no hay que hablar más del pasado porque estamos en una nueva etapa con un entrenador que tiene muchísimas ganas, muchísima ilusión y creo que es la misma que la nuestra, así que solo se puede esperar cosas positivas", destacó.

En este sentido, el jugador madrileño aseguró estar "contento" con la competencia en la delantera, reconociendo además que "puede jugar cualquiera". "Tenemos muchas soluciones y puede jugar cualquiera. Tengo relación con todos los que hay. Iago (Aspas) también puede jugar donde quiera porque técnicamente es un privilegiado. Así que todo lo que sea por el bien de la selección española, bienvenido sea. Ojalá el míster pudiera meter 8 delanteros en cada convocatoria, pero no se puede. Estamos los que estamos y estamos muy contentos todos", indicó.

"Con este mister que ha traído más delanteros de mi perfil, al final es lo que más me gusta. Ojalá pudiera haber 50 jugadores en la selección porque subiría el nivel obviamente y habría más oportunidades de venir. Estoy contento personalmente por Joselu, por Borja, por Iago, me gusta que estén aquí porque sé que también significa mucho para ellos", aseguró.

Así, Morata destacó el compromiso de todos sus compañeros y la importancia del partido de este sábado ante Noruega. "Hay selecciones que en los últimos grandes torneos no han estado y el caso que me viene más cerca es el de Italia, campeones de Europa y se quedan sin Mundial. Por eso tenemos que pensar en el partido de mañana como si fuera el último, que tenemos que ganarlo ya que sino nos vamos a ir a casa. Por eso es importantísimo el partido de mañana y todos los partidos que tengamos en esta fase de clasificación", aseveró.

Por último, el madrileño recordó el 'fracaso' del pasado Mundial y aseguró haber "pasado página" de lo ocurrido. "Es fútbol. Si llega a entrar la pelota de Pablo Sarabia pues igual hubiera ido todo de manera diferente. Son cosas que no se pueden controlar, creo que no hicimos nuestro mejor partido contra Marruecos. Ningún español se esperaba que íbamos a salir en esa fase del Mundial, pero bueno, al final el fútbol te da muchas más oportunidades y ya hemos pasado página", destacó.

"Dentro de poco tenemos la opción de jugar un título que a lo mejor ahora no se da la importancia que se dará en verano. Al final, si lo miras desde otro punto de vista, desde la tele, me gustaría ver a España ganando una Nations League o una Eurocopa. Y bueno, creo que todo eso es lo que tenemos que pensar. Pensarlo desde mañana ya que no va a ser fácil el camino a la Eurocopa. Y que dentro de relativamente poco también hay la opción de ganar otro título", concluyó.