Feijóo denuncia una "pinza surrealista" de PSOE y Vox contra el PP y acusa a Sánchez de "manipular" sus palabras

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo una "pinza surrealista" de PSOE y Vox contra el Partido Popular y ha acusado al jefe del Ejecutivo de querer "destruir" a la oposición y de "manipular" sus palabras, después de que este sábado ante la comunidad hispana asegurara que sentía orgullo por no rendir "pleitesía a gobernantes autócratas". Unas horas antes, desde República Dominicana, donde se celebra la Cumbre Iberoamericana, Pedro Sánchez ha atribuido "insolvencia" y "mala fe" al jefe de la oposición.

En el acto de presentación del programa marco del PP a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Feijóo ha asegurado que es un programa para la mayoría de los españoles con el que quiere empezar la "reconstrucción" de una España "económicamente estancada" en la que han sido "debilitadas" las instituciones.

"Esto no es un manual de resistencia, es un manual de gobernanza", ha proclamado en este acto celebrado en un hotel de Guadalajara, en el que también ha intervenido el presidente del partido en Castilla-La Mancha y candidato, Paco Núñez. Al evento han asistido numerosos cargos de la cúpula del PP, como la secretaria general, Cuca Gamarra; el coordinador general, Elías Bendodo; varios vicesecretarios; y varios 'barones', como el murciano Fernando López Miras, la balear Marga Prohens, el navarro Javier García o el vasco Carlos Iturgaiz.

"UNA PINZA SURREALISTA CONTRA EL PP"

Unos días después de la fallida moción de censura promovida por Santiago Abascal con el economista Ramón Tamames como candidato, el líder del PP ha cargado contra PSOE y Vox. "Unos y otros enfrentados, pero con estrategias coincidentes pretenden conformar una pinza surrealista contra el PP y contra Feijóo", ha manifestado.

Después, el líder del PP ha echado en cara al PSOE y a Pedro Sánchez que "manipulen" lo que él dice y cambien sus declaraciones, en alusión a las criticas de los socialistas y del jefe del Ejecutivo a sus palabras mostrando su orgullo por no rendir "pleitesía a gobernantes autócratas". Desde Moncloa han llamado "ignorante" a Feijóo y 'Génova' ha explicado que no pretendía criticar la asistencia a esa cumbre y que se referían a regímenes como el de Nicolás Maduro.

"Es curioso, tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición, les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión, manipulan lo que decimos. Cambian el sentido de nuestras palabras y su objetivo fundamental es que no haya oposición en un régimen democrático", ha aseverado.

El líder del PP ha afirmado que "la garantía de la democracia es la oposición, no solo el Gobierno". "Es la oposición responsable, no solo un Gobierno irresponsable", ha exclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

EL PP, LA "ALTERNATIVA REAL Y SERENA"

Feijóo ha señalado que presenta un programa "para un país" que "desborda al PP" en un momento "crucial". "Hay dos oportunidades, dos direcciones y dos decisiones posibles. Y los españoles van a escoger: continuar con la política que hemos sufrido durante los últimos años y que ha llevado a degradación institucional, económica y social; o cambiar y dejar atrás la frivolidad, el populismo y el radicalismo, y volver a la seriedad, el rigor y los problemas concretos de la gente", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que el PP es la "alternativa real y serena" frente a las cuatro opciones para seguir igual y que pasan por "volver a votar al PSOE; a los socios del Gobierno sanchista; a la paleta de colores de los distintos nacionalismos e independentismos que hoy mandan en España; o a aquellos que dicen que hay que cambiar al sanchismo pero que siempre que tienen ocasión votan a favor del Gobierno de Sánchez".

Feijóo ha insistido que ser alternativa implica "ofrecer soluciones al conjunto de los españoles" como ha hecho en el pasado el PP "cuando España ha tenido problemas". Y el primer paso, ha dicho es "devolver a la política el valor de la palabra dada", de forma que lo que promete un candidato se cumpla.

LA "IMPORTANCIA" DE LA "PALABRA DADA"

En este sentido, ha asegurado que el PP tiene "palabra" y le da "importancia" a ello, dado que el Gobierno de Sánchez "ha hecho todo lo contrario" de lo que prometió en campaña electoral, con medidas como no indultar a los condenados por el 'procés', rebajar la sedición o modificar la malversación.

"Tenemos un Gobierno que iba de adalid de la ejemplaridad y hoy se oculta detrás y al lado del Tito Berni, uno de los episodios más lamentables que ha vivido la política española en las últimas semanas", ha aseverado.

Además, ha dicho que Sánchez prometió "proteger a las mujeres y es autor de la ley más machista que se ha aprobado en toda la democracia de nuestro país", en alusión a la ley del 'solo sí es sí'. Además, ha añadido que a esa "bochornosa" ley se suma la Ley Trans, que "borra a las mujeres y las iguala a cualquier planteamiento en contra de la conquista del feminismo en España".

Por todo ello, y tras comprometerse a "no fallar" a los españoles, Feijóo ha reivindicado la "política con mayúsculas" y ha pedido hacer de ella "el compromiso con la honestidad y el cumplimiento de la palabra". "Nos comprometemos a no más incumplimientos, no más excusas, no más mentiras y no más decepciones como las de este Gobierno", ha manifestado, para agregar que el "conjunto de dichos" del programa será dentro de cuatro años "un conjunto de hechos".

El presidente del PP ha asegurado que son propuestas para toda España y ha añadido que a su partido le interesa "por encima de todo la unidad", subrayando que "la garantía y el pegamento de la nación española sigue siendo y es el Partido Popular".

"Y en este momento de desamparo, fragmentación, tantos egos y tanto populismo chic, lo más importante es un partido que defiende a los trabajadores, que no engaña a los pensionistas y tiene la vocación de respetar a las madres, a los padres, a los abuelos, a los nietos... es un partido hecho a conciencia, para no mentir, para cumplir", ha exclamado.

"RECONSTRUCCIÓN" DE UNA ESPAÑA "ESTANCADA"

Tras asegurar que el PP "está con la gente", el jefe de la oposición se ha fijado también como objetivo "empezar la reconstrucción de una España económicamente estancada", que ha "debilitado" las instituciones y que tiene "más personas en riesgo de pobreza que nunca".

Además, ha indicado que el objetivo de su programa electoral es "mejorar la vida de los ciudadanos" y la defensa "encendida" de los servicios públicos, asegurando que gestionan la sanidad "mejor" que los cargos socialistas. "Estamos con la gente: con los hogares, con las familias, con los trabajadores, con los jóvenes, con los pensionistas a los que Sánchez congeló las pensiones, y con los que quieren trabajar y emprender", ha apostillado.

Feijóo ha expresado el compromiso de su partido a "reducir la carga fiscal" que padecen los ciudadanos, mejorar la relación de las personas con la Administración; implantar un Plan de Calidad Institucional en todas las Administraciones; y suscribir Pactos de Estado en Educación, Sanidad y en Vivienda. Asimismo, ha destacado que el programa del PP aboga por una Educación libre, plurilingüe con todas las lenguas de España y que reconozca la diversidad de la sociedad.

Finalmente, el líder del PP ha afirmado que es un programa para todos. "Si hay alguna cuestión que se pueda mejorar o enmendar, dejamos la última hoja del programa para notas y que nos digáis en qué podemos mejorar de aquí al 28 de mayo", ha declarado.