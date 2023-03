Nico Williams: "Creo que en todo el mundo se ha perdido esa figura del extremo encarador"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Para mí es un orgullo poder representar a esta selección. Creo que estoy haciendo las cosas bien y si el míster me ha llamado es por algo y ahora quiero demostrarle la confianza que ha puesto en mí", señaló Williams en una entrevista a Europa Press durante la concentración de la selección española.

El jugador estaba "un poco nervioso" por saber si iba a estar en esta primera lista. "Nunca sabes si vas a venir o no y si el míster decidía que venían otros compañeros lo iba a entender. Al final somos muchos jugadores en España y muy buenos", destacó.

El menor de los hermanos Williams es uno de los que se reencuentra con Luis de la Fuente "una persona totalmente transparente" y que "sigue siendo la misma de siempre". "Le conocí en la Sub-21 y estoy muy contento y muy orgulloso de lo que está consiguiendo", confesó.

Con tan sólo 20 años, el extremo no oculta que le está yendo "todo muy rápido", después de debutar con el Athletic en 2021 y en septiembre de 2022 con la Absoluta, con la que fue al Mundial de Catar. "A quién no le gustaría que le fuese así. Creo que tengo que seguir trabajando y seguir explotando mis características para ser mejor jugador porque creo que lo puedo seguir siendo", admite.

De la Fuente le pide que haga "lo mismo" que hace en el Athletic y en una posición un tanto específica, la de extremo 'puro'. "Si estamos aquí Bryan (Gil y yo) es por méritos propios. No valdría que viniéramos y no hiciésemos lo mismo que hacemos en nuestros equipos. Mi mayor virtud es el uno para uno y tengo que explotar eso y mi velocidad al máximo", remarcó en relación al papel que deben jugar él y el sevillista, futbolistas de un perfil distinto, aunque el de Barbate finalmente tuvo que dejar la concentración por molestias físicas.

"Creo que se ha perdido ese jugador que es el extremo, pero se ha perdido en todo el mundo. Al final esos extremos encaradores se han convertido en extremos que juegan más por dentro, que buscan recortar y buscar el palo largo. Somos extremos diferentes, pero te tienes que amoldar y aprender a jugar por fuera y también por dentro porque el fútbol ha evolucionado mucho, pero estoy muy contento del juego que tengo", añadió.

CRISTIANO Y VINICIUS COMO REFERENTES

Williams se fijaba "mucho" en el Cristiano Ronaldo de "esas etapas que jugaba en el United y en los primeros años en el Real Madrid, ese 'dribbling' y ese disparo a puerta", y que le recuerda "un poco" a lo que se ve ahora con Vinicius Jr, "un referente para todos los extremos".

El jugador del Athletic Club habló también de su paso por el Mundial, una experiencia que, "al principio", la vivió "muy nervioso". "No sabía cómo afrontarlo porque hacerlo con 20 años es difícil, pero a medida que fueron pasando los días me fui encontrando más cómodo", detalló.

"Tuvimos una oportunidad de seguir más adelante, pero esto es fútbol y nunca se sabe lo que va a pasar. Lo intentamos hacer de la mejor manera posible y fue una pena", resaltó tras una eliminación en octavos por penaltis ante Marruecos.

Sin embargo, sabe que se pudo dejar pasar una "oportunidad por un detalle". "Nunca sabes si vas a volver otra vez a la selección y si vas a tener esa oportunidad de jugar un mundial. Sí que fue una decepción muy grande porque creo que a toda España le hubiese gustado que ganásemos el Mundial. Seguimos trabajando para ello y el seleccionador tiene los ojos puestos en la Eurocopa", aseguró, reconociendo que le sería "difícil elegir" si jugar la 'F4' de la Liga de Naciones o la Eurocopa Sub-21. "Con tal de estar aquí, las dos cosas, porque al final aprendería cosas nuevas. Trabajaré lo máximo posible para que me llamen para ambas cosas", apuntó.

Nico Williams es uno de los muchos jugadores del Athletic Club o con pasado en el club que están siendo convocados por la Absoluta o la Sub-21. "Eso quiere decir que el Athletic está haciendo las cosas muy bien, que está produciendo muchos jugadores buenos, lo está haciendo fantásticamente para sacar a estos jugadores y que rindan al máximo nivel. Es un orgullo poder representarle", expresó.

"QUIERO QUE IÑAKI ENSEÑE LO BUENO QUE ES A TODO EL MUNDO"

En el equipo vasco comparte vestuario con su hermano Iñaki, que finalmente optó por jugar con Ghana, país de nacimiento de sus padres. "Estoy muy orgulloso de mi hermano y de todo lo que está consiguiendo. Decidió poner rumbo a otro sitio y al final es lo que le pide el corazón. Quiero que sume experiencias, que disfrute del fútbol y que enseñe lo bueno que es a todo el mundo", manifestó.

"Eso siempre, eso siempre", recalcó sobre si Iñaki sigue ejerciendo mucho de hermano mayor. "Me saca ocho años y tengo que escucharle. Al final todo lo que estoy viviendo lo ha vivido él y con tal de escucharle a él y crecer como persona y como jugador, quiero aprender lo máximo de él", subrayó, sin esconder que le queda "un poco grande todavía" un récord como el que logró su hermano de partidos consecutivos jugados en Liga. "Estar cinco años a alto nivel sin perderse un partido, eso es... Creo que la gente que no admira esto, pero es no perderte un partido casi cinco años ni por un resfriado ni por una lesión es muy difícil. Creo que lo ha hecho espectacular", remarcó.

El Athletic Club le ha enseñado "sobre todo ser humilde, creer a tu gente y respetar a todo el mundo". "El tener unos valores que igual el otro no tiene. Somos gente de la casa, no fichamos a nadie de fuera y eso es admirar, que un equipo esté tanto sencillo en primera edición, que nunca haya extendido y se haya clasificado a competiciones europeas con solo jugadores de la casa, pues es admirable", afirmó el extremo.

"Estoy muy contento de formar parte de esta familia porque al final el vestuario es como una familia", prosiguió Nico Williams, que recuerda que aún es "muy joven" para pensar en su futuro en el club vizcaíno. "Dime quién sabe con 20 años lo que quiere hacer con su vida. Lo dejo en manos de la gente que me quiere y que me aconseja. A día de hoy trabajo para darle lo mejor al club, al equipo y para clasificarnos para competiciones europeas", zanjó al respecto.

En este sentido, no olvida el 4 de abril, fecha del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante Osasuna, donde deberán remontar en San Mamés el 1-0 de El Sadar. "Ese encuentro es muy esperado por mí y tengo muchas ganas de jugarlo, de conseguir el pase a la final, de darles a los 'athleticzales' esa oportunidad. Ojalá que podamos llevar la copa a casa, sacar la 'gabarra' y pasar un día espectacular porque no sé lo que es eso", deseó.