Encuentran con vida a ejidatario en Chiapas; seis continúan desaparecidos

Axel Yibrán Martínez Pérez, de 22 años, secretario del consejo de vigilancia del ejido Nueva Libertad del municipio de Frontera Comalapa, apareció con vida, pero seis lugareños más que también son autoridades, entre ellos el presidente del comisariado ejidal, Jordán Gordillo Genovez siguen desaparecidos desde el miércoles, 22 de marzo, informaron familiares.

Axel Yibrán retornó por su propia cuenta, llegó a pie al poblado el 25 de marzo, cerca de las 18:00 horas. “Regresó muy traumado. No sabe dónde están los demás, ni dónde lo tuvieron porque cuando ‘lo levantaron’ le taparon los ojos y no vio ni escuchó nada, hasta el sábado cuando lo fueron a tirar a un callejón sin decirle nada”, indicaron.

La desaparición de los siete pobladores autoridades del consejo de vigilancia y del comisariado ejidal de Nueva Libertad, ocurrió en el tramo carretero entre los municipios de La Trinitaria y Comitán de Domínguez.

Los campesinos desaparecieron después de pasar por el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), ubicado a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala. El sitio es resguardado por fuerzas de seguridad pública federales.

Los siete hombres iban de paseo a la ciudad de Palenque. Lo hacían en una camioneta Ram, color rojo, propiedad de Gordillo Genovez, sin embargo desaparecieron el miércoles, después de las 10:00 horas.

La Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares emitió fichas de alerta y activó el protocolo de búsqueda y localización, con el apoyo de corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno.

Los desaparecidos se movilizaban en el vehículo Ram; otras cinco personas, entre ellas una hija y un hijo del presidente del comisariado, que no fueron desaparecidos porque se adelantaron, se transportaban en un vehículo Jetta.

Los ocupantes de la camioneta Ram no llegaron a Comitán de Domínguez donde se reunirían con quienes iban en el Jetta. A partir de las once de la mañana de ese día nadie respondió las llamadas telefónicas.

Más desaparecidos

Además del liberado Axel Yibrán Martínez Pérez, están desaparecidos: Gordillo Genovez, de 48 años; Hernán Aguilar Morales, de 57, tesorero; Luis Ambrocio González León, de 53, presidente del consejo de vigilancia; Raymundo Sandoval Córdova, de 51, vocal; Yobani Vázquez Méndez, de 43, tesorero y José Marín Carvajal Ramírez, de 43 quien funge como secretario.

El tramo carretero de unos 80 kilómetros, situado entre el municipio de La Trinitaria y Frontera Comalapa, es una zona peligrosa.

Ahí, grupos de civiles armados se disputan el territorio, con saldo de muertos y desaparecidos desde hace más de un año.