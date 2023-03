Decenas de miles de israelíes defienden la reforma judicial en una contramanifestación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"El pueblo exige la reforma judicial", "No soy ciudadano de segunda clase" o "Están robando las elecciones", han coreado los asistentes, según recoge el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Mientras, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, del partido Likud del primer ministro Netanyahu, ha hecho un llamamiento a rebajar la tensión y evitar la violencia.

"Estamos en un momento sensible, tormentoso y delicado. No hay enemigos. Hay una nación dividida por el camino que hemos de tomar y que espera días mejores. Cumplamos con este objetivo, juntos", ha indicado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Este mismo lunes más de 100.000 manifestantes han protestado frente a la sede de la Knesset o Parlamento israelí tras la fulminante destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien había pedido el sábado paralizar la tramitación de la polémica reforma judicial que ha provocado una profunda crisis política en el país.

En Tel Aviv, epicentro de las protestas, los manifestantes han cortado de nuevo el tráfico en la autopista Ayalon. También ha habido movilizaciones en Haifa y Beersheba.