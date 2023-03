El Gobierno investiga si el director de la Policía se basa en prejuicios religiosos para gestionar el cuerpo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"He escuchado el fin de semana algunas afirmaciones de miembros de la Policía que dicen, y no atribuidas precisamente al general Sanabria, pero sí como a la dirección de la Policía, que algunos traslados pueden ser considerados de acuerdo con la afinidad religiosa", ha contado el ministro a los micrófonos de Blu Radio.

"Ese es un tema que tiene que ser revisado y revisado prontamente", ha recalcado Velásquez, que su bien ha asegurado que la investigación no va dirigida de forma directa hacia el general Sanabria, quien en una reciente entrevista afirmó, entre otras cosas, recurrir a los "exorcismos" para llevar a cabo detenciones.

Velásquez ha aclarado que si bien respetan las creencias religiosas, ha incidido en que estas no pueden servir de criterio para manejar la Policía. Así, ha señalado que ya están verificando "la incidencia" que han podio tener. "Es un asunto que estamos abordando y sobre el que tendremos una pronta respuesta", ha dicho.

El fin de semana, la revista 'Semana' publicó en una entrevista al general Sanabria, en la que reconocía haber practicado exorcismos para poder llevar a cabo detenciones. "La existencia del diablo es cierta", dijo. En esa misma conversación también relacionó a la comunidad LGBT con la enfermedad del VIH.

"Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBT grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen", dijo Sanabria, que cifró en 12.000 los policías colombianos que podrían tener el VIH.

"Se les protege porque hay personas que intentan agredir a esa comunidad. De hecho, alguna vez dije: 'no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten' y me confundieron. Pensaron que yo formaba parte de esa comunidad", dijo Sanabria, afirmando que "uno de los integrantes de esa comunidad" pretendió "coquetearle" después de que el saliera en "defensa" de ellos.