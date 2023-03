El líder de la oposición de Kenia insiste en realizar protestas pacíficas pese a la prohibición policial

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Odinga ha sostenido que la "acción pacífica" se llevará a cabo según lo previsto, desestimando así las restricciones de las autoridades, ya que ha asegurado que su partido ha entregado la solicitud para la marcha a tiempo.

"La Policía ha recibido nuestro aviso de protesta a tiempo y de conformidad con la ley. Tenemos la intención de realizar protestas pacíficas (...) Estaré entre los que protestan mañana", ha declarado, al tiempo que ha instado a la Policía a "dejar de amenazar" y ha instado a los agentes a proteger a los ciudadanos.

Así, el líder de la oposición ha remarcado que no está "buscando provocar la anarquía en el país": "No tendremos un país si no luchamos contra el mal gobierno", ha manifestado. "Estamos luchando por nuestros derechos y tenemos derecho a decirles la verdad a los kenianos", ha agregado.

Por su parte, el Centro Nacional de la Sociedad Civil de Kenia (KNCSC, por sus siglas en inglés) han calificado de inconstitucional la prohibición policial, ya que han recordado que las limitaciones al derecho a protestar debe prescribirse formalmente y basarse en la ley.

En este sentido, el KNCSC ha hecho un llamamiento para que los agentes de las fuerzas de seguridad "se comporten con el máximo cumplimiento y respeto por el estado de derecho y todos los ideales democráticos", en referencia a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, según ha informado el periódico The Star.

El inspector general de la Policía keniana, Japheth Koome, recordó este domingo que las manifestaciones convocadas por la oposición no están autorizadas y por tanto utilizarán todos los medios para impedirlas.

El ex primer ministro Raila Odinga que lidera el partido Azimio ha convocado movilizaciones todos los lunes y jueves para protestar por el elevado coste de la vida y contra el Gobierno, al que considera ilegítimo por considerar fraudulentos los comicios de agosto de 2022.

Entonces Odinga se presentó como candidato presidencial con el apoyo del presidente saliente, Uhuru Kenyatta, pero William Ruto se impuso con un 50,5 por ciento de los votos, según validó el Tribunal Supremo. Odinga obtuvo el 48,85 por ciento de las papeletas, si bien inmediatamente denunció fraude.