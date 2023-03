'Génova' dice que no le preocupa que baje imagen de Feijóo en algunas encuestas, que contrasta con sus datos internos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del comité de campaña, Borja Sémper, considera que las encuestas son "interesantes" porque dan "una pista" sobre la evolución del partido, pero no son "determinantes" en un momento político "tan cambiante" y con "escándalos". Ante el frenazo en la imagen de Alberto Nuñez Feijóo que recoge por ejemplo el último sondeo de ABC, fuentes de la cúpula del PP han señalado que contrastan con otras encuestas y sus datos internos.

"Las encuestas son relevantes, las miramos con interés, pero no nos parecen determinantes y menos en un momento político tan cambiante, en el que la sucesión de acontecimientos por no decir de escándalos es de tal envergadura y de tal velocidad, que la foto de hoy no es tan siquiera una foto fija para mañana", ha declarado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo.

Al ser preguntado expresamente cómo valora que en la encuesta de ABC Feijóo esté retrocediendo como presidente preferido y haya bajado del 34,3 al 19,6 y si les preocupa ese frenazo en la buena imagen, Sémper ha dicho que en el partido "no dudan de la buena imagen del presidente" del partido.

"NOSOTROS TAMBIÉN MANEJAMOS ENCUESTAS"

En este sentido, ha insistido en que las encuestas "son relevantes" pero "no determinantes" en un momento político "tan cambiante". "Nos da una pista de donde estamos. Nos quedamos también con que el PP está al frente de la intención de voto, según estas encuestas", ha apostillado.

Sémper, que es también vicesecretario de Cultura del PP, ha reconocido que el partido también cuenta con sondeos propios. "Nosotros también manejamos encuestas. Hay otras encuestas, nos parecen interesantes y las analizamos, pero le puedo asegurar que no nos condicionan ni nos preocupan más allá del análisis puntual que es este que les estoy haciendo", ha manifestado.

Fuentes de la cúpula del PP admiten que tienen su propia encuesta que incluye más de mil entrevistas y que no está ceñida a los dos días de la moción de censura, como otras que se están publicando. Según ese sondeo interno del partido, el PP llegaría hasta los 143 y 144 escaños y deja claro que la distancia con el PSOE no decrece, al tiempo que da la suma de PP y Vox.

CRITICA QUE SÁNCHEZ REFUERCE A MONTERO

Por otra parte, en cuanto a los cambios en las carteras de Industria y Sanidad, con la entrada de Héctor Gómez y José Manuel Miñones, Sémper ha señalado que responden a "la realidad electoral" de Pedro Sánchez y no a "las necesidades de España". Además, ha recalcado que cuando pasen los cien días de cortesía a los nuevos ministros solo le quedarán cien días en el cargo.

En linea con lo expresado por Feijóo, Sémper ha asegurado que el jefe del Ejecutivo ha perdido una oportunidad de cambiar a "ministros que no se merecen ser ministros" y ha criticado que "refuerce" a Irene Montero y Fernando Grande-Marlaska, reprobado en el Congreso y con continuos ceses y dimisiones en su Ministerio.

Según Sémper, la vicepresidenta Yolanda Díaz es "más atrevida" que Sánchez plantando cara a Podemos. "Probablemente sepa que todas las declaraciones realizadas por las ministras de esta formación son a título póstumo porque su partido habla ya a título póstumo", ha finalizado.