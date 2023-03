La ex primera ministra Chávez apoyaría una posible candidatura de Aníbal Torres por cumplir con Castillo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres sin duda en una próxima gesta electoral", ha adelantado Chávez en declaraciones a Latina Televisión, aunque no ha confirmado si ella misma formará parte de esa candidatura.

"El presidente Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir lo que él me ha pedido", ha dicho Chávez, quien ha subrayado que sería Torres el líder de esa candidatura pies ella, ha asegurado, no ambiciona ser presidenta de la república.

Chávez ha señalado que "no sabría" decir si dicha candidatura sería bajo las siglas de un nuevo partido pues no ha podido hablar con Torres debido a que no pueden comunicarse por las medidas procesales que se han decretado en contra de ambos mientras se les investiga por rebelión y conspiración.

La semana pasada, Chávez fue suspendida por el Congreso, perdiendo así su acta como diputada, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración que habría cometido a principios de diciembre de 2022 en la fallida maniobra del expresidente Castillo de cerrar el Congreso y decretar un gobierno de excepción.