Luis de la Fuente: "Solo me siento atado al modelo, el sistema no me causa estrés"

"La madurez hará a Gavi controlar comportamientos que igual no son beneficiosos ni para él ni para el equipo"

"Sé que Ceballos me va a dar todo y no me va a fallar nunca"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, reiteró este lunes que "solo" se siente "atado al modelo y la idea", por lo que la elección del sistema de juego no le "causa estrés", al mismo tiempo que se mostró "optimista", "tranquilo" y con "confianza" al ver en su debut "un equipo comprometido" e "implicado".

"No soy rehén de ningún sistema. Solo me siento atado al modelo y la idea, el sistema no me causa ningún estrés. Lo más importante es lo que queramos plantear en el terreno de juego a la hora de elegir los jugadores. Lo del sistema me preocupa menos que ser fieles a una idea", expresó De la Fuente en la rueda de prensa previa al duelo de este martes (20.45 horas) ante Escocia en Hampden Park (Glasgow).

Tras su estreno en el banquillo de 'La Roja' con triunfo (3-0) sobre Noruega, el seleccionador reconoció estar "optimista" al ver que, "después de cinco escasos entrenamientos", había "muchos automatismos" trabajados "durante la semana". "Seguro que mañana corregiremos aspectos y mejoraremos las prestaciones del otro día", deseó.

"Soy optimista porque vi a un equipo comprometido, implicado, ilusionado, es algo que me da confianza y mucha tranquilidad. Les veo con hambre de hacer algo importante y consolidar una idea, que estoy seguro que tendrá un recorrido muy largo", agregó sobre el duelo ante los noruegos, que dejó "más cosas positivas", aunque admitió que sobre el campo es más "crítico" que tras los análisis posteriores.

Aunque insistió en que los comentarios de aficionados y prensa tras su debut no afectarán a sus decisiones. "Me ha llegado de todo, y estoy de acuerdo en todo. La gente opina, a unos le ha gustado mucho, a otros, menos. Lo más importante es que sé el camino que tenemos que recorrer, estoy muy fuerte. A mí no me va a cambiar la crítica", aseveró.

Preguntado por nombres propios, De la Fuente destacó la polivalencia del azulgrana Gavi, que se encuentra "más cómodo" jugando de interior y del que destacó "su coraje y su empuje" como "virtudes". No obstante, le recriminó algunos de sus "comportamientos". "Esa madurez le hará controlarlos, quizá no son beneficiosos ni para él ni para el equipo. Si te sacan una tarjeta pronto, te está limitando, lo hemos hablado y lo irá controlado. Pero a mí dame un Gavi antes que otro futbolista, contagia a todos sus compañeros", opinó.

También tuvo buenas palabras para el madridista Dani Ceballos, con el que tiene "plena confianza", por lo que sabe que el centrocampista le dará "todo" y "nunca" le fallará. "Estoy muy tranquilo con él", confesó sobre el de Utrera, suplente ante Noruega este sábado. "Todos son muy buenos, me cuesta muchísimo hacer la alineación. Es muy complejo hacerla con estos futbolistas, hay 25 jugadores 'top'", argumentó.

Entre ellos, Rodri Hernández y Martín Zubimendi, dos 'cincos' que deben aportar "tremendo equilibrio" y "dominar el juego posicional y de orden". "Además, cuando tienen el balón, distribuyen con velocidad, se perfilan bien para el ataque. Es el eje, la construcción del equipo empieza ahí, y tengo la suerte de contar con dos de los mejores del mundo en esa posición", elogió.

"Conozco muy bien a Martín, y solo hay que ver el rendimiento en su club. Lo hace casi todo bien, pero lo puede hacer mejor. No hemos visto la mejor versión de los futbolistas que van a ser, van a seguir mejorando. Con sus peculiaridad, enriquecedoras, pero lo más importante es que den equilibrio, seriedad, tranquilidad", repitió.

Después de asegurar que tendrá "en cuenta" el momento de Joselu Mato, autor de un doblete ante Noruega desde el banquillo, afirmó que "por supuesto" puede permitirse "el lujo" de elegir que de nuevo sea suplente. Y quiso halagar el "fantástico trabajo de Iago Aspas como mediapunta. "Sabemos que es muy versátil, aunque no existe la expresión de falso delantero, tiene otras características. Estoy contento, nos dio salida, aunque nos faltó encontrarle en el primer tiempo. Estoy encantado con él y su actitud", comentó.

Ante Escocia y su fútbol, que "ha evolucionado mucho", aunque mantiene su "esencia", "más directo y aéreo", afirmó que el 'rojillo' David García "es uno de los que se pueden adaptar a ese tipo de juego". "Intentaremos que ellos sufran más que nosotros, también en el juego aéreo", explicó.

"La experiencia me dice que no hay rival pequeño, a nivel internacional la igualdad es máxima, tenemos que estar en la mejor de nuestras versiones en cada partido para tener garantías de ser primeros de grupo. Ningún rival va a ser fácil. Es un equipo muy intenso, muy agresivo, con un dinamismo muy alto", analizó un De la Fuente que, sin entrar en individualidades, puso en valor el "equilibrio" del equipo escocés.