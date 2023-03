Elvira Lindo aborda el "desamparo infantil" con 'En la boca del lobo': "Un hombre es más amenazante que un lobo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Elvira Lindo publica este miércoles su nueva novela de suspense 'En la boca del lobo' (Seix Barral), inspirada en los cuentos clásicos al crear su propio "universo literario", ambientado en el paisaje rural de su infancia en el Rincón de Ademuz (Valencia), sobre el drama del "desamparo infantil" ante un caso de acoso.

"Por mucho que un lobo sea agresivo en determinados momentos, nunca será tan amenazante como un hombre. Yo creo que el lobo simboliza al hombre que sorprende a la niña en un bosque", ha comentado la escritora en rueda de prensa, que ha desvelado que el libro surge de la nostalgia que le daba al irse de este pueblo.

Elvira Lindo centra la historia en una niña de once años, llamada Julieta, con unos problemas (abuso) a los que no sabe ponerle nombre, y sobre lo que la escritora sobrevuela sin nombrarlo. "Podría haber contado todo lo que ocurre cuando un niño está desamparado ante un lobo pero hay suficientes claves para que el lector sepa lo que le ocurre sin decirlo. No es que haya escrito el libro para alguien pero en él hay verdades como templos", ha explicado.

En este sentido, la escritora ha dejado claro que su intención no es que sea un libro "terapéutico" y evita situaciones "escabrosas". "No quería que el libro fuese bueno por eso. Quiero que sea bueno porque envuelva en su atmósfera y produzca desazón y muchas preguntas al lector", ha aclarado.

El libro contiene el respeto y cuidado que Elvira Lindo ha obtenido a partir de mantener conversaciones con personas que han tenido que convivir con algún trauma. "En esas conversaciones hay tanta delicadeza, tanto cuidado y tanto respeto, que yo quería que eso estuviera en las páginas. Me alegro mucho de que esa persona que nombro sin nombrar sienta el libro como un abrazo", ha precisado.

ELVIRA LINDO, EN CONTRA DE "RECORTAR" LAS HISTORIAS

En la rueda de prensa, Elvira Lindo ha reconocido que los libros que leyó de pequeña, y los que escuchó contados por sus mayores, le han "ayudado" a escribir este. Algunas historias clásicas que, como ha ocurrido con algún libro de Roald Dahl, se han modificado en la actualidad para no ofender en referencias al género, la apariencia y el peso de los personajes.

"Si te pones a recortar, recortas la oralidad de los personajes", ha criticado la escritora, que ha recordado que su libro 'Manolito gafotas' se dejó en el "chasis" en Estados Unidos, donde eliminaron expresiones como 'ese anda como un chino'. "Esto sucede en un país violentísimo como son los Estados Unidos", ha subrayado.

"Tener miedo de lo que pueda hacer un libro en la mente de un niño es estar muy equivocado. A lo mejor la venta de armas tiene algo más que ver", ha sugerido.

La escritora ha lamentado que esto ocurra y se realice como un acto de defensa a los menores. "No es la protección que a lo mejor necesitan, porque en el argumento de 'En la boca del lobo', la protección que necesita la noche es otra completamente distinta. Los libros pueden ser un refugio", ha sentenciado.