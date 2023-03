Fuente AP: Harris y Rales presentan oferta por Washington

Un grupo liderado por Josh Harris y Mitchell Rales presentó una oferta completamente financiada para adquirir a los Commanders de Washington de la NFL, de acuerdo con dos personas que tienen conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el martes debido a que los detalles no se han anunciado públicamente.

El grupo Harris/Rales, que incluye al exjugador de la NBA y Salón de la Fama Magic Johnson, es uno de múltiples postores involucrados en el proceso de venta. El dueño de los Rockets de Houston Tilman Fertitta y el multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos también han mostrado interés.

ESPN reportó primera que el grupo Harris/Rales presentó una oferta, de los 6.000 millones que pide la familia Snyder.

Harris, quien es dueño de los 76ers de Filadelfia y los Devils de Nueva Jersey de la NHL, se acercó a Rales, un multimillonario que creció en Maryland, en las afueras de Washington. Johnson, quien tiene experiencia como dueño de los Dodgers de Los Ángeles de la MLB y otros equipos deportivos, también se unió al grupo.

El otoño pasado, en medio de las múltiples investigación sobre la cultura laboral dentro del equipo, sus finanzas y el comportamiento de Dan Snyder, él y su esposa, Tanya, contrataron una firma para “considerar posibles transacciones”.

El dueño de los Colts de Indianápolis Jim Irsay dijo anteriormente que “hay mérito para remover” a Snyder como dueño de los Commanders. Se necesitaría el voto de 24 de los restantes 31 dueños para que suceda.

Si vende al equipo evitaría llegar a ese punto, aunque el proceso se ha alargado suficiente que la situación no podría quedar resulta al final de la reunión anual de la liga esta semana en Arizona.

Una vez que Snyder acepte una oferta debe presentar el nombre del postor a la NFL para su aprobación. Eso no ha sucedido, según le informó a AP una persona. Tres cuartas partes de los dueños necesitan aprobar la venta.

"Creo que puso al equipo a la venta. Creo que algo está cerca de suceder”, dijo el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra Robert Kraft. “No lo sé a ciencia cierta. Esperaremos a ver qué sucede”.