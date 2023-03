Fuente AP: Hoerner se queda con Cachorros tres años más

CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago confirman a otro infielder tras acordar firmar a Nico Hoerner por tres años y 35 millones de dólares.

Una persona que tiene conocimiento de la negociación confirmó el contrato a The Associated Press en condición de anonimato debido a que no han anunciado el acuerdo. El trato inicia en la campaña 2024.

Hoerner, quien cumple 26 años en mayo, vuelve a la segunda base este año tras ser el usual campocorto del equipo en el 2022. Los Cachorros firmaron al campocorto estelar Dansby Swanson por siete años y 177 millones en diciembre.

Con el nuevo contrato de Hoerner significa que los Cachorros tienen asegurar el medio del infield hasta la temporada 2026.

Hoerner viene de una destacada campaña en la que bateó un promedio de .281, con un máximo de carrera de 10 jonrones, 55 remolcadas y 20 robos en 135 encuentros. Disputó un total de 112 encuentros en sus primeros tres años en las Grandes Ligas.

Chicago había tenido problemas para volver a firmar a sus peloteros y canjeó a Kris Bryant, Anthony Rizzo y Javier Báez antes del límite de cambios en el 2021. El jardinero Ian Happ, elegido en la primera ronda del draft 2015, es elegible a la agencia libre al final de la temporada.

Los Cachorros reciben a los Cerveceros el jueves en el primer día de la temporada.