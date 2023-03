Las mujeres y hombres que sean instituidos por la Iglesia como lector y acólito no recibirán un sueldo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"En principio no van a ser retribuidos. Son ministerios estables pero brotan de la generosidad de los fieles", ha explicado el presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Leonardo Lemos, este martes en una rueda de prensa para presentar el documento.

Según ha precisado Lemos, antes ya existía el ministerio de lector y acólito pero estaba "eminentemente clericalizado" porque quedaba circunscrito a varones seminaristas. Ahora, el Papa Francisco, con su Motu Proprio, establece que este ministerio debe ser accesible a todos los bautizados, hombres o mujeres.

Si bien, el presidente de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, José Rico, ha puntualizado que "no todos los que leen lecturas en misa tienen que estar instituidos como lectores ni todos los que ayuden en el altar han de ser instituidos como acólitos". "La institución aporta estabilidad y el reconocimiento de un tiempo de servicio a la Iglesia", ha subrayado.

Preguntados por el número de mujeres que se han interesado en España por ser instituidas en estos ministerios, los obispos han precisado que "todavía no se ha puesto manera operativa" y no les "consta número de solicitudes de mujeres que quieran acceder a estos ministerios" aunque han precisado que en España ya hay una mujer instituida como catequista por el Papa Francisco.

NO SUSTITUYEN A LOS SACERDOTES

En todo caso, Lemos ha aclarado que "no son ministerios de sustitución" ante la falta de sacerdotes. "Algunos pueden plantear que es para sustituir la labor de los sacerdotes, como tenemos pocos curas. No, no, no. Los ministerios son para cooperar", ha remarcado.

Además, los obispos proponen en el documento una formación de dos cursos pastorales --o bien el grado en ciencias religiosas-- y han aclarado que no basta con el deseo de la persona de recibir el ministerio sino que deben ser evaluados para comprobar que son aptos.

Entre las cualidades que se piden, destacan: "docilidad para dejarse acompañar por la Iglesia en el discernimiento de su vocación"; "edad conveniente y dotes peculiares", y "madurez humana reconocida en el equilibrio psíquico y emocional", entre otras. Además, los candidatos deben haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana y encontrarse "en situación canónica regular".

Los obispos han precisado que en España ya están acostumbrados a que "una mujer suba a leer" o a que asuma tareas "dentro de la celebracion litúrgica", incluso dar la comunión si se requiere. Además, han añadido que en algunos núcleos rurales, mujeres u hombres "pueden presidir la liturgia en ausencia de presbíteros cuando por escasez clero pasan largas temporadas sin celebración dominical".