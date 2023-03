Zelenski supervisa la "capacidad de combate" de las fuerzas de Ucrania durante una visita a Sumi

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así, ha inspeccionado las labores de las unidades del Servicio Estatal de Fronteras, que actúa en la zona fronteriza con Rusia, y ha supervisado el trabajo de estos efectivos en los puestos de control, según ha indicado la Presidencia en un comunicado.

Zelenski ha aprovechado la ocasión para destacar la "efectividad de las acciones" de las fueras fronterizas, que han dicho estar "aprovechando todas las oportunidades a su alcance para hacer frente al enemigo".

Además, el mandatario ha mantenido un encuentro con los principales altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad en la región para abordar la situación en materia de seguridad, que se mantiene por el momento "estable y controlada".

Por su parte, el jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Sergei Deineko, ha señalado que se han puesto en marcha medidas para fortalecer el control y la protección de la frontera.

CONDECORA A LOS "HÉROES" DE OJTIRKA

Zelenski ha aprovechado la visita para condecorar a varios militares por su labor en el marco de la invasión, especialmente por su "heroica defensa de la ciudad de Ojtirka tras el inicio de la invasión". "Honramos el verdadero coraje cosaco y la indomabilidad de nuestro pueblo, nuestros héroes, de todos los hombres y mujeres ucranianos", ha aseverado.

"Aquellos que han luchado aquí por nuestra ciudad, nuestro territorio, y por nuestro Estado al completo", ha puntualizado antes de afirmar que han logrado "destruir a los convoyes rusos y, en última instancia, echar por tierra el plan del enemigo contra Ucrania y su pueblo".

En este sentido, ha lamentado que la ciudad experimentara "graves pérdidas ante los ataques enemigos, de alcance brutal, cuando las fuerzas rusas bombardearon viviendas residenciales y guarderías, además de otras infraestructuras civiles".

Entre los condecorados se encuentra el alcalde de la ciudad, Pavlo Kuzmenko, que ha recibido una medalla de manos del presidente. "Los ucranianos vivirán aquí, en su tierra, en sus ciudades y localidades, que han sido reconstruidas tras la guerra. Estoy seguro de que esto pasará", ha puntualizado antes de garantizar que "jamás olvidarán los crímenes cometidos por los rusos".

"La Justicia es lo más importante que tenemos hoy en día, así que no debemos olvidar lo que ha pasado. Llevaremos a todos los asesinos ante los tribunales, a los terroristas y al Estado agresor también, y no vamos a dejar ni una sola herida sin curar", ha recalcado.

Asimismo, ha celebrado el aniversario de la "liberación" de la localidad de Trostianets de manos de las fuerzas rusas. "El carácter de Ucrania es el carácter de su pueblo, que no acepta la agresión y no se rinde. Es el carácter de la libertad, que se siente desde el nacimiento y no se olvida hasta el último aliento", ha zanjado.