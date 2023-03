¿Por qué son importantes las certificaciones profesionales si estás buscando trabajo?

En la actualidad, el 88% de los estudiantes y recién graduados en México cree que obtener un Certificado Profesional los ayudará a destacarse ante los empleadores y asegurar empleos cuando se gradúen, algo en lo que el 95% de los empleadores está de acuerdo: obtener una microcredencial de la industria fortalece la solicitud de empleo de un candidato, de acuerdo con la nueva encuesta de Empleabilidad del sitio Coursera.

En el actual mercado laboral competitivo -marcado por los grandes cambios-, los empleadores esperan cada vez más que el talento que se une a la fuerza laboral esté equipado con habilidades relevantes para el trabajo y experiencia práctica. En ese sentido, las universidades y facultades de esta región, y de todo el mundo, aprovechan los Certificados Profesionales (también conocidos como microcredenciales de la industria) como nivel de entrada, y la capacitación en habilidades relevantes para las carreras en sus programas de titulación, para abordar las necesidades de los empleadores y mejorar el reclutamiento de estudiantes y la empleabilidad de los graduados.

“Las universidades de toda la región están ofreciendo microcredenciales de la industria como optativas profesionales para posicionar mejor a los estudiantes en el mercado laboral y proporcionar una fuente de talento listo para el trabajo para empleadores locales y globales”, comentó Renzo Casapía, director de Coursera para América Latina. “Este tipo de colaboración entre la universidad y la industria puede desbloquear nuevas oportunidades profesionales para estudiantes en todo México y, al mismo tiempo, acelerar la economía local”, añadió.

Para llegar a estos resultados, Coursera encuestó a casi cinco mil estudiantes y empleadores en 11 países, incluido México. En cada país, exploró las motivaciones, necesidades y desafíos tanto de los estudiantes que buscan un título como de los empleadores que buscan contratarlos.

Los estudiantes en México tienen más probabilidades de inscribirse en programas de título universitario que ofrecen microcredenciales de la industria para prepararse para las carreras en demanda. En promedio, tienen 82% más de probabilidades de matricularse en una carrera universitaria que incluya un Certificado Profesional, en comparación con una que no lo incluya.

Además, 71% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo en que conseguir un trabajo después de graduarse fue un factor importante en su decisión de inscribirse en educación superior. Y 88% de los estudiantes en México están de acuerdo en que un Certificado Profesional les ayudará a conseguir un trabajo.

Finalmente, los empleadores en México están adoptando la contratación basada en habilidades y las microcredenciales de la industria para encontrar los mejores talentos. Incluso, 95% de los empleadores encuestados en México coincidieron en que obtener un Certificado Profesional fortalece la solicitud de empleo de un candidato.

Por ese motivo, en mayo pasado, Coursera lanzó Career Academy para permitir a los estudiantes descubrir trayectorias profesionales en demanda y aprender habilidades específicas de trabajo con microcredenciales de la industria desarrolladas en colaboración con Google, IBM, Meta e Intuit, entre otros.

3 preguntas con

Renzo Casapía, Director de Coursera para América Latina

En entrevista con: Renzo Casapía, Director de Coursera para América Latina (Cortesía)

P: ¿Cómo está cambiando el mundo laboral en la actualidad?

Estamos viendo una tendencia muy clara a buscar habilidades específicas, es decir, ya no ir por inversiones de largo tiempo y a veces grandes cantidades de dinero para desarrollar una habilidad, sino decir: “bueno, ¿Qué habilidad quiero desarrollar y cuánto tiempo le pueden invertir?” y lógicamente Coursera juega un rol muy importante aquí.

Lo que encontramos fue más del 80% de estudiantes que dice “si tengo que comparar una universidad con otra, que además me da certificaciones, microcredenciales, eso me va a ayudar a encontrar un mejor trabajo” y del lado de los empleadores, pues también, o sea, más el 90% dice: “si tengo dos candidatos y uno de los dos viene con un título universitario que nuevamente es súper importante, pero tengo uno que me puede mostrar una habilidad específica que yo estoy requiriendo, me ayuda a tomar una decisión y me voy a preferir ese candidato”.

P: Una de las consecuencias a largo plazo de la pandemia de Covid-19 fue la “Gran renuncia” y que muchas personas comenzaron a revalorar sus carreras profesionales. ¿Por qué son importantes y de qué manera se pueden beneficiar de los microcredenciales y de los Certificados Profesionales?

Creo que una de las grandes enseñanzas de la pandemia fue para muchos [pensar] “¿Realmente quiero seguir desde transportándome a un puesto de trabajo, estar en una oficina todo el día y hacer algo que no me gusta hacer?”.

Creo que esa es la reflexión más grande que todos tuvimos y eso provocó que todos evaluáramos o consideramos el poder aprender una habilidad específica en lugar de, nuevamente, quedarse sentado sin hacer nada.

Entonces, la gran ecuación diferente es que antes pensabas estudiar otra carrera, hacer una maestría, “¿Quién me va a contratar?” y ahora tienes una herramienta al alcance de la mano con una inversión mucho más concienzuda, moderada, para aprender esos skills. Creo que esa es la gran diferencial y es una oportunidad que millones más de 5 millones de personas en México y 110 millones en el mundo están tomando para cambiar la forma en que ven sus carreras.

P: ¿Qué oportunidades que está teniendo México frente al resto de países de América Latina y por qué los universitarios mexicanos deberían estar volteando a ver las opciones que les ofrece contar con certificados profesionales?

México es un mercado que disfruta de grandes ventajas, el nearshoring del cual vemos empresas como Tesla invirtiendo en el país y esto va a continuar. México tiene una posición privilegiada, el 70% de las exportaciones de de toda Latinoamérica vienen de México hacia el mundo.

Creo que México tiene una proposición privilegiada y además un reto, porque con esa posición y ese gran crecimiento de Industria que esperamos, no sólo depende de Estados Unidos pero de otros mercados, pues lo que va a faltar es skill, es habilidad. Creo que eso nos debería empujar aún más a decir “bueno, ¿Qué tipos de habilidades vamos a necesitar?, ¿Vamos a necesitar programadores?, ¿Vamos a necesitar líderes?”, todo tipo de habilidades y “¿Cómo nos estamos preparando para eso?”.

Yo creo que Coursera juega un rol impresionantemente importante para ayudar a universidades a fortalecer su currícula, trabajar con gobiernos en programas que acerquen a la gente estos puestos y finalmente con las empresas que una vez que que tienen a la persona trabajando, pues también requieren formarlos y avanzar con ellos. Entonces, esa es la la dinámica que creo que vamos a ver.

P: ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con los lectores de Publimetro?

Ningún cambio va a venir fácil. Todo cambio requiere una inversión de tiempo. Entonces no lo vas a conseguir viendo vídeos de YouTube. Lo vas a conseguir estudiando, aprendiendo, tomando una evaluación, certificándote por una empresa importante que avale lo que estás aprendiendo. Creo que eso es súper importante. La experiencia es también importante, pero creo que sí tenemos que reflexionar y decir: “Bueno, quiero cambiar, pues a invertir esfuerzo”.