Rusia: miembro de Pussy Riot en lista de criminales buscados

MOSCÚ (AP) — Las autoridades rusas han colocado a una integrante del grupo punk Pussy Riot en la lista de criminales buscados, en momentos en que el Kremlin intensifica sus intentos de reprimir el disenso.

El medio de prensa ruso Mediazona descubrió el miércoles que Nadezhda Tolokonnikova está en la lista de personas buscadas por el Ministerio de Relaciones Interiores. La lista, revisada por The Associated Press, dice que Tolokonnikova enfrenta cargos penales, pero no especifica cuáles.

Tolokonnikova se hizo célebre en 2012 cuando participó en una protesta de Pussy Riot en la Catedral Cristo Salvador de Moscú. Pasó casi dos años en la cárcel.

Hace pocos días el principal abogado de derechos humanos en Rusia, Pavel Chikov, dijo que hay un proceso abierto contra Tolokonnikova por el cargo de herir los sentimientos de personas religiosas, lo cual fue tipificado como delito tras la protesta de Pussy Riot en 2012.

Tolokonnikova abandonó Rusia y se ha reportado que vive en Estados Unidos. En 2021, el gobierno ruso la tildó de “agente extranjero”, una etiqueta que trae escrutinio oficial adicional y en Rusia conlleva connotaciones peyorativas.

Las autoridades rusas han dado esa clasificación a numerosos medios de prensa independientes y activistas de oposición.