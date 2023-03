Zelenskyy está "preparado" para visita de Xi Jinping

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se despide tras una entrevista con The Associated Press en un tren de la región de Sumy a Kiev, Ucrania, el 28 de marzo de 2023. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP (Efrem Lukatsky/AP)

EN TREN DE SUMY A KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania invitó a su poderosa contraparte china, Xi Jinping, a visitar su país desgarrado por la guerra, señalando que no han estado en contacto desde el comienzo de la invasión y que está “preparado para verlo aquí”.

“Quiero hablar con él”, dijo Zelenskyy a The Associated Press el martes, una semana después de la visita de Xi al presidente ruso Vladímir Putin. Beijing no respondió de inmediato a si Xi visitaría Ucrania.

Desde hace décadas, China está económicamente alineada con su vecina Rusia, a la cual apoya políticamente, y Beijing ha dado una cubierta diplomática a Putin al declararse oficialmente neutral en la guerra. Xi, un gobernante poderoso que maneja los recursos de la nación más poblada del mundo, es un actor importante en el conflicto ruso-ucraniano, e incluso la falta de participación de China es una declaración potente.

Zelenskyy habló con la AP a bordo de un tren que lo transportaba por Ucrania a ciudades cerca de los combates más encarnizados y otras donde las fuerzas de su país han rechazado la invasión rusa. La AP es la primera organización periodística que viaja extensamente con Zelenskyy desde que comenzó la guerra hace poco más de un año.

Las invitaciones de Zelenskyy a Xi se han multiplicado en los últimos meses, pero esta última sucede en pocos días a la visita del gobernante chino a Putin en Rusia. Sin embargo, no ha habido comunicación entre ellos desde que comenzó el conflicto.

“Estamos preparados para verlo aquí”, dijo Zelenskyy. “Tuve contacto con él antes de la guerra en gran escala. Pero no lo tuve durante todo este año, más de un año”.

La visita de Xi a Rusia planteó la posibilidad de que Beijing le daría a Moscú las armas y municiones que necesita para reabastecer sus arsenales. Pero el viaje de Xi terminó sin que se produjera un anuncio en ese sentido. Días después de la visita, Putin anunció que instalaría armas nucleares tácticas en Bielorrusia, lo que le permitiría acercar su arsenal nuclear a territorio de la OTAN.

Zelenskyy insinuó que la medida de Putin intentaba distraer la atención de que no había recibido garantías del gobierno chino.

“¿Qué significa? Significa que la visita no fue buena para Rusia”, conjeturó Zelenskyy.