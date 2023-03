EEUU está en contacto con Rusia para brindar asistencia consular al periodista Evan Gershkovich

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos ha asegurado este jueves que está en contacto con las autoridades rusas para brindar asistencia consular al periodista Evan Gershkovich, que trabaja para el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', y que ha sido detenido en Rusia por supuestas actividades de espionaje que ya han sido negadas por el medio.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho en un comunicado que la Administración Biden "se ha puesto en contacto" con la familia del periodista detenido. "Además, el Departamento de Estado ha estado en contacto directo con el Gobierno ruso sobre este asunto, incluso trabajando activamente para asegurar el acceso consular a Gershkovich", ha afirmado.

Jean-Pierre ha señalado que es "inaceptable" que el Gobierno ruso "tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses". "Condenamos los continuos ataques y la represión del Gobierno ruso contra los periodistas y la libertad de prensa", ha argüido.

También ha aprovechado para recordar la advertencia de no viajar a Rusia. "Los ciudadanos estadounidenses que residan o viajen en Rusia deben partir de inmediato, como sigue aconsejando el Departamento de Estado", ha zanjado.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reiterado en otro comunicado que "cada vez que un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero", Washington busca "inmediatamente" brindar "acceso consular y todo el apoyo necesario" al afectado.

Asimismo, el secretario de Estado estadounidense ha señalado que Washington condena "en los términos más enérgicos posibles" los "continuos intentos del Kremlin de intimidar, reprimir y castigar a los periodistas y las voces de la sociedad civil", ha recogido la cadena CNN.

Tras conocerse su detención, el diario estadounidense, además de negar las acusaciones vertidas por Moscú, ha mostrado su solidaridad con el informador, que se ha convertido en el primer periodista de un periódico de Estados Unidos en ser arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.